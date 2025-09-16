Una cuidadora, a juicio por realizar 70 extracciones bancarias de la cuenta de una anciana

Una cuidadora se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por, presuntamente, realizar más de 70 extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la mujer dependiente a la que asistía. Los hechos serán juzgados mañana miércoles por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba.

En esta línea, el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada fue contratada por la víctima, "dado que, por su avanzada edad y estado de salud, necesitaba ser asistida" por una persona que asumía las tareas del hogar y el cuidado de esta mujer, "dado su estado de dependencia", recoge en su escrito de conclusiones provisionales.

Dos tarjetas con las claves numéricas

Se da la circunstancia de que la afectada obtuvo una tarjeta de crédito y débito vinculada a su cuenta bancaria, y la entregaba a la procesada, junto con la clave numérica para poder operar con ella, con objeto de que atendiera los gastos necesarios para su sustento y otros.

El Ministerio Público afirma que la encausada, supuestamente, "aprovechando el estado de salud (de la víctima) y con la intención de enriquecerse ilícitamente, efectuó de forma reiterada extracciones y cargos con la mencionada tarjeta, sin conocimiento ni consentimiento" de la afectada.

Así lo hizo en más de 70 ocasiones, realizando pagos en establecimientos comerciales y extracciones en cajeros, incorporando a su patrimonio tales cantidades.

El fiscal califica lo ocurrido como un delito continuado de apropiación indebida, por el que solicita que se impongan cuatro años de prisión a la procesada y una multa de 4.320 euros.