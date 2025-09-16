Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el Centro de Córdoba

La Policía Nacional atribuye presuntos delitos de lesiones graves a los arrestados por la disputa ocurrida el sábado pasado, en la que se usaron armas blancas y cristales

Pilar Cobos

Córdoba

Una reyerta ocurrida el sábado pasado en la calle Alhakén II, en el centro de Córdoba, ha dejado cuatro personas detenidas y varios heridos trasladados al hospital Reina Sofía. En la riña, ocurrida en las inmediaciones de un establecimiento de ocio, se emplearon armas blancas y cristales, según ha podido conocer este periódico.

De este modo, la Policía Nacional ha confirmado que los hechos ocurrieron en torno a las 3.00 horas del 13 de septiembre. Al parecer, un enfrentamiento entre dos grupos de personas habría dado lugar a la pelea en la vía pública, que finalizó con cuatro detenidos por la presunta comisión de delitos de lesiones graves.

Por ahora no ha trascendido el número de víctimas, aunque la Policía Nacional indica que los heridos tuvieron que ser evacuados al hospital para recibir atención médica. En cuanto a los arrestados, fueron puestos a disposición del juzgado de Guardia y quedaron en libertad.

