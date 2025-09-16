Hacemos Córdoba denuncia la nueva subida del agua prevista para 2026 y la tilda de "engaño" del alcalde

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado la intención del equipo de gobierno del Partido Popular de aplicar en 2026 una nueva subida del agua del 2,1%. La coalición de izquierdas considera que esta medida demuestra, una vez más, "el engaño y la manipulación del alcalde y del PP a la ciudadanía cordobesa". Desde Hacemos Córdoba recuerdan que, durante la campaña electoral, el Partido Popular prometió que bajaría los impuestos. Sin embargo, la realidad es “bien distinta”, sostienen, ya que en este segundo mandato el alcalde sigue con la intención de subir las tasas. En concreto, el PP habrá incrementado en casi un 20% la tasa del agua durante sus gobiernos y en un 40% la tasa de la basura, “castigando a las familias cordobesas con aumentos desproporcionados y sin ningún criterio de progresividad fiscal”.

Hacemos Córdoba critica que mientras se incrementan las tasas y recibos, "el equipo de gobierno acumula año tras año millones de euros sin ejecutar". “Solo en 2024 el alcalde dejó sin invertir 40 millones de euros, recursos que deberían haberse destinado a mejorar instalaciones, espacios públicos, colegios, parques, jardines, instalaciones deportivas y la limpieza de los barrios”. Desde el grupo municipal subrayan que hasta la fecha “nadie” se ha puesto en contacto del equipo de gobierno con los consejeros de Hacemos Córdoba para tratar esta intención de subida, y que “nunca” se ha opuesto a subidas de tasas cuando son “proporcionales a los ingresos de cada familia, cuando se aplica progresividad fiscal y cuando tienen como finalidad reforzar y mejorar los servicios públicos”. Sin embargo, denuncian que este no es el caso, ya que el Ayuntamiento “mete más la mano en el bolsillo de los cordobeses” sin que se traduzca en mejoras para la ciudad.

Sequía

El año pasado, el PP justificó la subida del agua en la sequía y la falta de recursos hídricos. Desde Hacemos Córdoba se preguntan ahora cuál será la excusa en 2026 para justificar este nuevo incremento. “Es lamentable que se juegue con la ciudadanía y que se le engañe una y otra vez. Cada vez cuesta más a las familias pagar sus recibos del agua y de la basura, que suponen ya más de 100 euros de media al año adicionales para cualquier familia cordobesa”, señalan desde el grupo municipal. Para Hacemos Córdoba, esta nueva subida es la “prueba evidente de las mentiras del alcalde y del Partido Popular, que recaudan más sin invertir en los barrios ni mejorar los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía”.