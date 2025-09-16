Baile, adiestramiento canino, teatro, historia o pilates: Participación Ciudadana oferta 107 talleres para todas las edades

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha la programación de talleres socioculturales para el curso 2025-2026, que se va a desarrollar en los diez distritos de la ciudad. El delegado de Participación Ciudadana, Miguel Ruiz Madruga, ha informado este martes de que se han programado un total de 107 talleres con contenido muy diverso y para todas las edades. "El contenido de los talleres nace fundamentalmente de las propuestas de los propios usuarios y también de los propios consejos de distrito", ha explicado el edil. Así, la temática de los talleres irán desde distintos tipos de baile, fotografía, adiestramiento canino, teatro, yoga, pilates, artesanía en todas sus modalidades, expresión artística como pintura y charlas sobre historia. En total se ofertan 2.500 plazas para unas 9.000 horas de monitoraje.

La apertura para la presentación de las solicitudes está ya abierta y se cierra el día 24 de septiembre. Como máximo, por persona se pueden solicitar tres talleres, que se quieren iniciar el 6 de octubre. Los talleres se impartirán fundamentalmente en centros cívicos, donde también se pueden entregar las solicitudes (además de en la web de la delegación).

Obras pendientes

Por otro lado, el delegado de Participación también ha repasado algunas de las obras pendientes en los centros cívicos municipales, como la reforma del de la Fuensanta. En concreto, se va a modernizar la climatización por 275.920,52 euros en una actuación que tiene un plazo de ejecución de seis meses. Además, en el mismo espacio de tiempo, se acometerá la reforma de espacios de este centro cívico, que se ha adjudicado ya a la empresa Ingedeca por 269.871,14 euros.

Respecto al centro cívico de Noroeste, que tiene un presupuesto de licitación de 4.300.000 euros, el delegado ha informado de que está ya finalizando la fase de evaluación. "Ahora mismo se están resolviendo las bajas temerarias, que ha habido dos, y en cuanto se resuelva en la última quincena de noviembre o en la primera de diciembre empezarán las obras". Además, estarán pronto en contratación dos obras más: la Sala de las Artes de Fidiana y el centro cívico Levante Norte, están en contratación.