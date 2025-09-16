La Audiencia de Córdoba juzgará el jueves a David Dorado y llama de testigo al alcalde por el caso Infraestructuras

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará el jueves 18 de septiembre a David Dorado, exconcejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, por un presunto delito de prevaricación que habría sido cometido en la contratación de sistema de seguridad (alarmas) para colegios públicos y edificios municipales durante la pandemia. Además de él, en la Ciudad de la Justicia están citados como testigos el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y varios técnicos municipales: el letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, uno de quienes destapó el caso junto a la concejala tristemente fallecida Amparo Pernichi, de IU; la viceinterventora del Ayuntamiento y el secretario de la junta de gobierno local. El hecho de que estén llamados a testificar no significa que lo terminen haciendo finalmente, aunque en todo caso tendrán que acudir a los juzgados.

Por este caso, que se juzga por separado del conocido como caso Infraestructuras, el Ministerio Fiscal solicita que se inhabilite a David Dorado para empleo o cargo público durante 12 años. La investigación de esta pieza se ha instruido en el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba y coincide con la temática de la causa general que indaga sobre si existieron irregularidades en varias contrataciones realizadas en la Delegación municipal de Infraestructuras cuando Dorado estaba al frente de la misma.

Precisamente, la semana pasada se conoció que la Fiscalía había solicitado cinco años de prisión y 14 de inhabilitación para el exjefe del área de mantenimiento de edificios y colegios del Ayuntamiento de Córdoba y 14 años de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras, dentro de la macrocasua en la que David Dorado quedó fuera.

Rechazo anterior

El alcalde está llamado a testificar en esta ocasión, pero la Audiencia Provincial desestimó otro de los recursos planteados por David Dorado, para que lo hiciese. En marzo del 2024, la sección tercera de la Audiencia rechazó la declaración como testigos tanto de Bellido como de Miguel Ángel Torrico, delegado de Presidencia.

El alcalde, José María Bellido, y el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. / A.J. GONZALEZ

Fraccionamientos

En el caso del juicio por la contratación de las alarmas para colegios y edificios municipales se investiga si se produjeron irregularidades y si se hicieron sin seguir los cauces regulares, cuando ya existía un acuerdo para que otra firma los desarrollase. Asimismo, se juzga si se produjeron fraccionamiento de los pagos.

Este contrato pasó en su momento por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, y el servicio fue adjudicado por decreto a una empresa. Además, a la licitación concurrió otra sociedad cuya propuesta fue desestimada. El contrato tenía una duración inicial de un año pudiendo ser prorrogado durante un año más. Según el relato fiscal, se acordó la prórroga durante un año y se propuso la continuidad obligatoria por siete meses, una decisión que fue firmada por el jefe de mantenimiento de edificios y colegios, y la coordinadora general de Infraestructuras con la conformidad de David Dorado como concejal del área, y con la aceptación de la empresa adjudicataria.

El alcalde y David Dorado, durante la pandemia. / AJGonzalez

Sin embargo, más tarde se remitió al departamento de Contratación un escrito firmado por la coordinadora desistiendo de la continuidad de dicho contrato. Para ello, el jefe de mantenimiento de edificios y colegios, la coordinadora de Infraestructuras y el acusado firmaron una memoria justificativa relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones contra la intrusión, que fue remitida a la unidad de contratación. Esta inició de nuevo el expediente y requirió al órgano gestor para que subsanara deficiencias detectadas en la memoria y pliegos técnicos, por lo que el procedimiento quedó paralizado sin tramitar.

A pesar de ello, David Dorado, "sin constar informe favorable al respecto ni tramitación alguna de expediente", firmó con la empresa cuya propuesta se había desestimado inicialmente un contrato para la prestación del servicio de instalación y o mantenimiento con conexión a central receptora de alarmas, por periodos mensuales prorrogables, figurando como precio 16,33 euros mensuales por centro más IVA. El fiscal entiende que Dorado, "en su condición de concejal, sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema de contratación pública para la adjudicación", firmó un contrato con una empresa "cuando ya existía un contrato anterior para la prestación de idénticos servicios, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública, que fue prorrogado y cuya continuación obligatoria del servicio se llegó a iniciar". En opinión del fiscal, esto "hubiera servido para que el servicio se continuara prestando, sin causar perjuicio al interés general, hasta la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato".