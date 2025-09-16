Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reuniones con compañías

Ninguna aerolínea solicita vuelos internacionales desde el aeropuerto de Córdoba

Aena espera desde el pasado mes de febrero que el Ministerio del Interior autorice la instalación del control de pasaportes

Despegue del chárter a Praga en 2023, último vuelo internacional desde Córdoba.

Córdoba

Tras la ampliación de la terminal, el aeropuerto de Córdoba aún tiene pendiente la instalación de un control de pasaportes, que le permitiría ofrecer destinos muy demandados por aerolíneas de bajo coste, como Marruecos, o por vuelos chárter, como Turquía.

Desde Aena recuerdan que a mediados del pasado mes de febrero se solicitó al Ministerio del Interior la declaración del aeródromo como «aeropuerto frontera exterior Schengen» con el fin de contar con el citado control. Además, se enviaron planos de la infraestructura y una propuesta de ubicación, aunque aún no se ha recibido respuesta al requerimiento.

El avión de la compañía Binter aterriza en el aeropuerto de Córdoba, este martes por la tarde.

El avión de la compañía Binter aterriza en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Chárter y nuevas conexiones

Aena señala que el aeropuerto puede ofrecer conexiones internacionales con los 28 países que conforman el espacio Schengen; sin embargo, lamenta que hasta ahora «no ha llegado ninguna solicitud de ninguna compañía aérea para operar una ruta internacional» directa, así como de chárter. Desde Aena recuerdan que la puesta en marcha de estas conexiones «depende exclusivamente» de las aerolíneas y las compañías de chártera y que «no se produce de un día para otro». Además, apunta a la limitada oferta de aviones de las aerolíneas, debido a los problemas de los fabricantes, lo que dificulta establecer nuevos destinos.

No obstante, la empresa pública destaca que se trabaja de manera conjunta con el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, así como con la Junta de Andalucía, para promocionar el aeropuerto como destino, tanto para aerolíneas comerciales como para vuelos chárter. En este sentido, recuerdan que el año pasado la mesa técnica de conectividad mantuvo 400 reuniones con aerolíneas y «elaboró más de mil casos de negocio para los aeropuertos de la red de Aena, entre ellos el de Córdoba».

