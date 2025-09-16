Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento solidario

La AECC de Córdoba abre la inscripción para la 18ª Marcha y 10ª Carrera contra el Cáncer

Los fondos que se obtengan se destinarán a los programas de ayuda a personas con enfermedades oncológicas y otros servicios que presta la asociación

Antonio Martín, María Auxiliadora Cabanás, Marián Aguilar y Mercedes Osuna, en la presentación de la marcha y carrera de la AECC.

Antonio Martín, María Auxiliadora Cabanás, Marián Aguilar y Mercedes Osuna, en la presentación de la marcha y carrera de la AECC. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC), María Auxiliadora Cabanás, ha presentado este martes, junto al delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, la 18ª edición de la Marcha contra el Cáncer en Córdoba y la 10ª carrera, que están previstas el próximo 26 de octubre, a las 11.00 horas, con inicio en el Vial Norte, frente al hotel AC.

La inscripción puede hacerse a través de la plataforma rockthesport, en el siguiente enlace, y el plazo de inscripción es hasta el 23 de octubre, con un coste individual de 8 euros, que da derecho a dorsal, camiseta y avituallamiento.

Cartel anunciador de la actividad.

Cartel anunciador de la actividad. / CÓRDOBA

El evento tiene carácter lúdico-deportivo y no competitivo. Ambas actividades se encuentran abiertas a todas aquellas personas que quieran colaborar con la AECC. El recorrido es llano y accesible a todas las edades y se puede hacer corriendo o andando. Los fondos obtenidos en esta marcha-carrera se destinarán íntegramente a los programas y actividades que se desarrollan en la asociación, como son el apoyo integral a personas con cáncer y sus familiares o las acciones de prevención e investigación. La AECC ha puesto a la venta un total de 5.000 camisetas a la venta con sus dorsales. Mª Auxiliadora Cabanás agradeció la solidaridad mostrada todos los años por parte de los cordobeses con esta carrera.

