Tres noticias marcan la actualidad de Córdoba en la tarde del lunes. En primer lugar, viajamos hasta los institutos, los centros de FP y la UCO, donde ha comenzado el curso 2025-26. Un año en el que hay menos alumnos, pero más profesores. Luego, nos dirigimos al Ayuntamiento de Córdoba, en Capitulares, donde se va a aprobar, próximamente, una nueva subida de la tasa del agua de Emacsa para 2026. Los cordobeses pagarán un 2,1% más. Finalmente, nos dirigimos, aunque con cuidado, hasta El Carpio. Y lo hacemos con cautela, puesto que la noticia es que la reparación de la A-4 entre la capital y la localidad carpeña provocará cortes en un carril hasta diciembre.

