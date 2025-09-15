Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El inicio del nuevo curso en los institutos, la UCO y los centros de FP; la nueva subida de la tasa del agua de Emacsa y los cortes de tráfico para las reparaciones de la A-4 entre Córdoba y El Carpio marcan el tono informativo

Comienzo de las clases en el campus de Rabanales, en la UCO.

Comienzo de las clases en el campus de Rabanales, en la UCO. / A. J. González

Córdoba

Tres noticias marcan la actualidad de Córdoba en la tarde del lunes. En primer lugar, viajamos hasta los institutos, los centros de FP y la UCO, donde ha comenzado el curso 2025-26. Un año en el que hay menos alumnos, pero más profesores. Luego, nos dirigimos al Ayuntamiento de Córdoba, en Capitulares, donde se va a aprobar, próximamente, una nueva subida de la tasa del agua de Emacsa para 2026. Los cordobeses pagarán un 2,1% más. Finalmente, nos dirigimos, aunque con cuidado, hasta El Carpio. Y lo hacemos con cautela, puesto que la noticia es que la reparación de la A-4 entre la capital y la localidad carpeña provocará cortes en un carril hasta diciembre.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

España

Andalucía

TEMAS

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Alcer denuncia la suspensión del servicio de taxi para los pacientes de hemodiálisis en Córdoba

Emacsa estudia subir de nuevo el precio del agua en Córdoba un 2,1% en 2026

La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre

Un congreso expone en la Universidad de Córdoba los últimos avances en mejora genética vegetal

El número de pacientes que espera una operación en Córdoba sube en casi 2.000 personas en seis meses

El PSOE critica que Bellido no incluya en sus retos los barrios deprimidos de Córdoba donde la mortalidad triplica la media

Comienza el curso en Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos con "menos alumnos pero más profesores"
