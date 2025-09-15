La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio del nuevo curso en los institutos, la UCO y los centros de FP; la nueva subida de la tasa del agua de Emacsa y los cortes de tráfico para las reparaciones de la A-4 entre Córdoba y El Carpio marcan el tono informativo
Tres noticias marcan la actualidad de Córdoba en la tarde del lunes. En primer lugar, viajamos hasta los institutos, los centros de FP y la UCO, donde ha comenzado el curso 2025-26. Un año en el que hay menos alumnos, pero más profesores. Luego, nos dirigimos al Ayuntamiento de Córdoba, en Capitulares, donde se va a aprobar, próximamente, una nueva subida de la tasa del agua de Emacsa para 2026. Los cordobeses pagarán un 2,1% más. Finalmente, nos dirigimos, aunque con cuidado, hasta El Carpio. Y lo hacemos con cautela, puesto que la noticia es que la reparación de la A-4 entre la capital y la localidad carpeña provocará cortes en un carril hasta diciembre.
- Comienza el curso en Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos con "menos alumnos pero más profesores"
- Emacsa estudia subir de nuevo el precio del agua en Córdoba un 2,1% en 2026
- La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El presupuesto municipal de 2026 prevé 30 millones en inversiones y un endeudamiento de 22 millones
- El número de pacientes que espera una operación en Córdoba sube en casi 2.000 personas en seis meses
- Detenido en Palencia por amenazar con poner una bomba en la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel
- El plan de gestión del centro histórico de Córdoba entra en vigor con el reto de ampliar su gobernanza
- Absuelto de abusar sexualmente de su hija y de dos sobrinos en Córdoba
- Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor en Córdoba a la que conoció en Instagram
Provincia
- El Ayuntamiento de Cabra activa más de 24 millones para el servicio de recogida de basura y limpieza viaria
España
- Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una vivienda protegida
- Feijóo acusa a Sánchez de “alentar los disturbios” en La Vuelta: “Le da igual la vida de los policías y corredores”
Andalucía
- El nuevo plan estatal de vivienda encalla en Andalucía: la Junta pide aportar menos del 40% de los 1.139 millones asignados
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Córdoba iza la bandera de las Ciudades Patrimonio y reabre el mirador de la Puerta del Puente