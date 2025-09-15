La actualidad del lunes 15 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El techo de cristal que sufren las mujeres investigadoras para acceder a cargos directivos; el número de cordobeses que cobran el paro, que supera el de desempleados registrados; y la derrota del Córdoba CF en Andorra marcan el inicio de la semana
Las mujeres investigan más en salud que los hombres, pero dirigen solo 22 de cada cien proyectos. En los últimos cinco años la cifra de directoras de grupos científicos sanitarios ha subido cinco puntos, aunque siguen lejos de sus pares masculinos y no terminan de romper el técnicamente denominado techo de cristal. Es la noticia que abre un boletín con el que comenzamos una nueva semana de septiembre. Sin salirnos de lo más local, viramos al capítulo económico, y explicamos una curiosa estadística: en la provincia de Córdoba hay más personas cobrando el paro que desempleados registrados. Finalmente, en deportes, recordamos la derrota del Córdoba CF en Andorra. El cuadro de Iván Ania sigue en la zona baja de la tabla de Segunda aunque, de momento, evita el descenso.
- Las mujeres investigan más en salud, pero dirigen solo un 22% de proyectos
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- El Córdoba CF se enreda en Andorra
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo o morir
- Rafael Muñoz, psicólogo experto en adicciones: «Las tabaqueras han visto en el vapeador una forma de que los jóvenes fumen»
- El Gobierno pide a las plataformas que retiren 503 anuncios de pisos turísticos ilegales en Córdoba
Provincia
- La criminalidad cae en los grandes municipios de la provincia de Córdoba tras varios años de subidas
- El Infoca logra estabilizar dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías
Campo
Deportes
- Iván Ania firma su peor arranque defensivo en el Córdoba CF: fragilidad, bajas y sin zaga fija
- "Esto lo vamos a parar": así se forzó la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España
- Rafa Lozano Jr. se cuelga la plata en el Campeonato del Mundo de Boxeo de Liverpool
España
Internacional
- Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba