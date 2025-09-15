Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 15 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El techo de cristal que sufren las mujeres investigadoras para acceder a cargos directivos; el número de cordobeses que cobran el paro, que supera el de desempleados registrados; y la derrota del Córdoba CF en Andorra marcan el inicio de la semana

Integrantes de uno de los grupos de investigación del Imibic, en uno de los laboratorios existentes en el centro.

Integrantes de uno de los grupos de investigación del Imibic, en uno de los laboratorios existentes en el centro. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las mujeres investigan más en salud que los hombres, pero dirigen solo 22 de cada cien proyectos. En los últimos cinco años la cifra de directoras de grupos científicos sanitarios ha subido cinco puntos, aunque siguen lejos de sus pares masculinos y no terminan de romper el técnicamente denominado techo de cristal. Es la noticia que abre un boletín con el que comenzamos una nueva semana de septiembre. Sin salirnos de lo más local, viramos al capítulo económico, y explicamos una curiosa estadística: en la provincia de Córdoba hay más personas cobrando el paro que desempleados registrados. Finalmente, en deportes, recordamos la derrota del Córdoba CF en Andorra. El cuadro de Iván Ania sigue en la zona baja de la tabla de Segunda aunque, de momento, evita el descenso.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

España

Internacional

TEMAS

