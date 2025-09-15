Las mujeres investigan más en salud que los hombres, pero dirigen solo 22 de cada cien proyectos. En los últimos cinco años la cifra de directoras de grupos científicos sanitarios ha subido cinco puntos, aunque siguen lejos de sus pares masculinos y no terminan de romper el técnicamente denominado techo de cristal. Es la noticia que abre un boletín con el que comenzamos una nueva semana de septiembre. Sin salirnos de lo más local, viramos al capítulo económico, y explicamos una curiosa estadística: en la provincia de Córdoba hay más personas cobrando el paro que desempleados registrados. Finalmente, en deportes, recordamos la derrota del Córdoba CF en Andorra. El cuadro de Iván Ania sigue en la zona baja de la tabla de Segunda aunque, de momento, evita el descenso.

