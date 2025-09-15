Semana del Mayor: vuelven las actividades en la Mezquita-Catedral y el Gran Teatro para las personas mayores

El Ayuntamiento de Córdoba y los centros de participación activa para personas mayores organizan un año más un amplio programa con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, en el que se anuncian actividades en la Mezquita-Catedral de Córdoba y en el Gran Teatro, entre otras muchas.

Según ha anunciado hoy la delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, el miércoles 1 de octubre se inaugurará esta "semana grande" de los mayores con una exposición fotográfica en el Bulevar del Gran Capitán que recoge la actividad desarrollada en los centros de participación activa a lo largo del año, así como un encuentro con los 14 presidentes de los centros repartidos por la provincia.

Ese mismo día se celebrará una de las actividades estrella, el teatro-musical en el Gran Teatro, que este año contará con dos pases debido a la alta afluencia de años anteriores, ha señalado la propia Contador. El primero tendrá lugar a las 17.00 horas y el siguiente, a las 20.30 horas. La representación de este año narrará los comienzos de la radio vistos desde los ojos de personas mayores.

En el programa destacan, un año más, el espectáculo ecuestre Pasión y duende del caballo andaluz, en Caballerizas Reales, y la visita guiada nocturna a la Mezquita-Catedral de forma gratuita. Además, habrá concursos gastronómicos y de petanca o la Feria Intergeneracional de abuelos y nietos, entre otros.

Igualmente, se han abierto las inscripciones para poder participar en la 4ª edición del concurso de poesía José Luis Pacheco para que los ciudadanos cordobeses mayores de 60 años puedan presentar sus poemas. El ganador se conocerá el día 5 de octubre en la clausura de la Semana del Mayor, que tendrá lugar en el Jardín Botánico con unas jornadas que buscan que "las personas mayores tengan una calidad de vida acorde con una Córdoba abierta para todos", ha afirmado Contador.

Las asociaciones Plataforma de Mayores de Lepanto, Asociación de Mayores de Colonia de la Paz y Platerna también realizarán actividades con sus socios con el apoyo de la Delegación y, a su vez, los centros de Participación Activa abrirán sus puertas para que se pueda conocer la labor que realizan.