La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este lunes los trabajos que permitirán comenzar con las obras de rehabilitación y mejora del firme en la autovía A‐4, entre los kilómetros 374 y 399, en la provincia de Córdoba, o lo que es lo mismo, entre Córdoba capital y la localidad de El Carpio. Este lunes, los operarios han comenzado a trasladar la maquinaria para poder empezar con las obras.

Según han explicado desde Transportes, "en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", a partir de las 7.00 horas de este mismo lunes y durante tres meses, se producirá el corte de una de las calzadas de la autovía, desviándose el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el desvío, con una longitud entre tres y cuatro kilómetros, irá avanzando con el desarrollo de las obras. Los trabajos, según ha podido saber este periódico, comenzarán en el tramo más pegado al municipio de El Carpio.

Preparativos para las obras del arreglo de la A-4 entre Córdoba y El Carpio. / A. J. GONZÁLEZ

Horarios

Los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno, de lunes a viernes. Los transfers se mantendrán los fines de semana, excepto los especiales que señala la DGT, que son el de El Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Constitución-Inmaculada, en diciembre. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 15 de diciembre.

Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación del firme, consistente en la retirada del asfalto envejecido y la extensión de una nueva mezcla asfáltica, según han detallado desde el ministerio.

La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 22,835 millones de euros (IVA incluido) y tienen por objeto mejorar la seguridad vial y la comodidad en la conducción.