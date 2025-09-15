Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre

Este lunes han comenzado los preparativos para iniciar las obras de mejora del asfaltado de la carretera

Operarios preparan los trabajos para poder iniciar la reparación de la A-4 entre El Carpio y Córdoba.

Operarios preparan los trabajos para poder iniciar la reparación de la A-4 entre El Carpio y Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este lunes los trabajos que permitirán comenzar con las obras de rehabilitación y mejora del firme en la autovía A‐4, entre los kilómetros 374 y 399, en la provincia de Córdoba, o lo que es lo mismo, entre Córdoba capital y la localidad de El Carpio. Este lunes, los operarios han comenzado a trasladar la maquinaria para poder empezar con las obras.

Según han explicado desde Transportes, "en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", a partir de las 7.00 horas de este mismo lunes y durante tres meses, se producirá el corte de una de las calzadas de la autovía, desviándose el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el desvío, con una longitud entre tres y cuatro kilómetros, irá avanzando con el desarrollo de las obras. Los trabajos, según ha podido saber este periódico, comenzarán en el tramo más pegado al municipio de El Carpio.

Córdoba Preparativos obras de asfaltado en la A4 autovía entre Córdoba y El Carpio

Preparativos para las obras del arreglo de la A-4 entre Córdoba y El Carpio. / A. J. GONZÁLEZ

Horarios

Los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno, de lunes a viernes. Los transfers se mantendrán los fines de semana, excepto los especiales que señala la DGT, que son el de El Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Constitución-Inmaculada, en diciembre. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 15 de diciembre.

Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación del firme, consistente en la retirada del asfalto envejecido y la extensión de una nueva mezcla asfáltica, según han detallado desde el ministerio.

La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 22,835 millones de euros (IVA incluido) y tienen por objeto mejorar la seguridad vial y la comodidad en la conducción.

El Ayuntamiento de Córdoba incorpora a 61 nuevos funcionarios a su plantilla

Autismo Córdoba celebrará sus 30 años de andadura en su gala anual

El presupuesto de Córdoba en 2026 prevé 30 millones en inversiones y un endeudamiento de 22 millones

Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

Comienza el curso en Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos con "menos alumnos pero más profesores"

La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre

El plan de gestión del centro histórico de Córdoba entra en vigor con el reto de ampliar su gobernanza

El PSOE achaca la pérdida de población de Córdoba a la falta de proyectos innovadores e industriales de la Junta

