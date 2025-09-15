El PSOE critica que Bellido no incluya en sus retos los barrios deprimidos de Córdoba donde la mortalidad triplica la media

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha denunciado este lunes que la mortalidad en barrios como Palmeras, Guadalquivir y Moreras es tres veces superior a la contabilizada en el resto de Córdoba capital, un dato que ha expuesto para criticar la “ridícula” política social e inversora del gobierno municipal de Bellido en zonas deprimidas y vulnerables “a las que ni siquiera ha nombrado en sus retos para el curso político que ahora comienza”. En rueda de prensa, González ha apelado a la responsabilidad del alcalde de Córdoba, José María Bellido, “por dejar a los vecinos y vecinas de estas barriadas abandonados a su suerte”, y le ha recriminado que “la ciudad siga teniendo tres de los barrios más pobres de España”.

“Mientras el PP vende como hito que en estos dos años se han construido 1.988 nuevas viviendas de las que solo 161 son de VPO, la realidad es que tenemos a 6.803 cordobeses y cordobesas esperando una vivienda de protección oficial sin ninguna promoción pública en marcha en la capital en estos momentos”, ha comentado González, que afea que el alcalde “busque fondos bonitos y figurantes para sus fotos y comparecencias públicas, mientras un tercio de los menores de la ciudad vive en riesgo de pobreza y en barrios como Palmeras, Moreras o Guadalquivir la mortalidad es tres veces superior al resto de la ciudad”.

La concejala del PSOE Mamen González. / CÓRDOBA

Crítica política

La edil ha aludido al Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía elaborado por la Universidad Loyola de Andalucía, que marca la lucha contra la desigualdad como uno de los principales desafíos de las sociedades actuales, para reprochar que los retos que se pone el alcalde para este año “o son proyectos que dependen de otras administraciones, como el Aeropuerto de Córdoba, del Estado, o las rondas, de la Junta, o los ha vendido ya mil veces, pero sigue sin hacer nada de su competencia”.

En este sentido, ha indicado que en las previsiones del gobierno local para el nuevo curso político que arranca “no hay ni una inversión ni una sola frase para ver qué piensa hacer para servir de palanca de cambio que sirva para cambiar la realidad de las barriadas más pobres de esta ciudad”. Para González, “en la lucha contra la pobreza y las zonas deprimidas no hay varitas mágicas, pero evidentemente gestionar con abandono, desdén e indiferencia lo único que hace es sentenciar a los niños y niñas que viven en estos barrios a no tener horizonte alguno y condenar su presente y su futuro”. Por ello, ha concluido diciendo que “esto no es un olvido ni un despiste del PP, es la absoluta falta de empatía y vergüenza del Gobierno municipal con su alcalde a la cabeza”, a quien ha reprendido duramente: “gobernar no es decorar la ciudad; gobernar es salvar vidas, garantizar derechos y ofrecer oportunidades reales, justo lo que hace el PSOE estando siempre del lado de las familias, de los barrios y de la dignidad que el PP les niega”.