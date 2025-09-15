El PSOE achaca la pérdida de población de Córdoba a la falta de proyectos innovadores e industriales de la Junta

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba y portavoz socialista de Universidad, Antonio Ruiz Sánchez, ha advertido de que la provincia “no puede resignarse a ser líder en pérdida de población en España”, por lo que ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno un "giro inmediato" hacia la innovación y la industria para retener talento y empleo cualificado.

En lo que va de 2025, el PSOE señala Córdoba ha perdido 2.383 habitantes y baja hasta 770.692, según datos oficiales, siendo la provincia española que más retrocede. “El contraste es tan claro como incómodo: cuando el país suma población, aquí menguamos. Y no hemos perdido más gracias únicamente a la inmigración. La realidad es que nuestros jóvenes, y especialmente los más preparados, se marchan a otros territorios por falta de empleos de calidad”, afirma Ruiz.

El foco en la base logística

Que el país crezca y Córdoba se vacíe, ha apuntado Ruiz, señala un "fallo de política territorial" sostenido en el tiempo. “La estrategia autonómica no consigue retener talento ni atraer suficiente inversión productiva, y el hecho de que la Junta de Andalucía, junto a los gobiernos de Bellido en el Ayuntamiento y Fuentes en la Diputación, hayan abrazado como mantra para el futuro el desarrollo de la Base Logística del Ejército es una prueba de la falta de ideas y de proyecto industrial capaces de diversificar la economía y garantizar empleo de calidad”, ha criticado.

En este sentido, ha agregado que la Base Logística es un proyecto colectivo, pero nace de una iniciativa del Ministerio de Defensa. “Es una realidad prometedora, pero junto a la planta de cobre verde de Cunext y la ampliación de Hitachi, no puede sostener sola el futuro económico y demográfico de la provincia. Hay que hacer más y apostar de forma decidida por la innovación”, señala el parlamentario socialista.

Para Ruiz, el Gobierno de la Junta, junto con el Ayuntamiento y la Diputación, "han construido un relato de éxito en torno a la Base Logística, pero la realidad, tras casi siete años de gobierno popular, es menos brillante y muchas promesas siguen en el tintero”.

Falta de proyectos

“Prometieron un programa de doctorados industriales que duerme el sueño de los justos. El Parque Tecnológico Rabanales 21 afronta una deuda de 17 millones de euros y aún no se han materializado grandes proyectos tractores de innovación que lo conviertan en motor real de empleo cualificado, como sí ocurre en Sevilla o Málaga. Incluso una medida esencial, como un modelo de gobernanza para la Red de Parques Tecnológicos de Andalucía, que debía culminarse en 2024, sigue en desarrollo”, ha detallado el socialista.

El parlamentario ha criticado que "proyectos necesarios nacen desfondados por la escasa financiación", como las ayudas a clústeres de innovación. “Un millón para crecimiento y consolidación de clústeres es ridículo, y ocho millones para proyectos coordinados son claramente insuficientes. Pensemos que la Comic- Con de Málaga (Feria del Cómic) supondrá más de 4,5 millones de euros de apoyo público andaluz”, apunta.

En conclusión, ha sostenido que" los datos confirman que la política territorial de la Junta no logra un desarrollo equilibrado y Córdoba es el ejemplo más lacerante, siendo líder en pérdida de población".