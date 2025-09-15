El Palacio de la Merced acoge este viernes la 3ª gala solidaria de la Hermandad del Vía Crucis

El Patio Blanco del Palacio de la Merced acoge este viernes 19 de septiembre la celebración de la 3ª gala benéfica la Hermandad del Via Crucis Como en casa, que contará con una cena con el posterior concierto del grupo Autorever, con el apoyo de una treintena de empresas e instituciones de la sociedad cordobesa.

Según ha informado la obra social Como en casa en una nota de prensa, más de 300 personas se darán cita en este evento gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, es un espacio emblemático de la ciudad. Se trata, según han explicado, de una ocasión para "dar a conocer este proyecto de más de 5 años de recorrido que pone a disposición de enfermos y familiares de hospitalización de larga duración una vivienda gratuita durante el tiempo de ingreso y tratamiento".

Las viviendas con las que trabaja la hermandad dentro de su obra social han atendido a decenas de pacientes, gracias a la labor de coordinación de los hospitales Reina Sofía, el provincial o La Arruzafa, ha detallado la cofradía, que ha informado asimismo que los fondos recaudados servirán para la rehabilitación y mantenimiento de estos hogares temporales para tantas familias.

Así, esta gala pretende dar visibilidad a este proyecto que aúna la labor de muchos hermanos de la cofradía durante todo el año, además de la concienciación para toda la sociedad de la ciudad y la provincia. "Gracias a ello cerca de una treintena de empresas de la ciudad se van sumando en cada edición para contribuir y recaudar fondos para la labor social de la Hermandad, que brinda una casa y un hogar a las personas que lo necesitan", señala la organización.