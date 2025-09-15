Los grupos de investigación en salud están formados por profesionales de muy distintas áreas, no solo de la sanidad (medicina, enfermería, farmacia), sino de otras muchas disciplinas, como la biología, química, informática o ingeniería. En el ámbito de la enfermería ha crecido mucho en los últimos tiempos la investigación. Uno de estos grupos de enfermería en el Imibic es Cuidados enfermeros integrales. Perspectiva multidisciplinar, cuyo investigador principal es el enfermero y profesor de la Universidad de Córdoba Pablo J. López Soto. Uno de los varios proyectos que tiene activo este grupo, vinculado también al hospital Reina Sofía y a la UCO, ha demostrado que una intervención educativa estructurada puede reducir significativamente la incidencia de trastornos de la superficie ocular (TSO) en pacientes críticos ingresados en unidades de cuidados intensivos. En este estudio se implementó un programa formativo dirigido a enfermeros y enfermeras de la UCI del Reina Sofía, combinando contenidos teóricos y prácticos enfocados en el cuidado ocular del paciente crítico.

El trabajo de investigación se hizo mediante un ensayo clínico no aleatorizado, en el que participaron 161 pacientes en dos fases: antes y después de la intervención educativa. Los resultados evidenciaron una mejora notable en la atención y prevención de los trastornos de la superficie ocular. Antes de la intervención, el 76,3% de pacientes presentaba algún trastorno visual, mientras que, tras la formación, esta cifra se redujo al 38,3%. De igual modo, se observaron reducciones significativas en los distintos tipos de trastornos: el ojo seco pasó del 40% al 9,9%; el ojo rojo del 38,8% al 12,3% y el edema ocular del 48,8% al 29,6%. «Las conclusiones de nuestra investigación destacan el papel clave de la formación específica del personal de enfermería y la necesidad de integrar protocolos estructurados en la práctica diaria de las uci», recalca Pablo J. López.