La operación de cataratas, la que más pacientes en lista de espera acumula en Córdoba

Los procedimientos sobre cristalino y cataratas suponen el tipo de intervención que más pacientes en lista de espera acumulan en la provincia de Córdoba, en los tres hospitales públicos: Reina Sofía, Infanta Margarita y Los Pedroches. Este lunes, la Consejería de Salud ha publicado los tiempos de respuesta asistencial en los hospitales públicos andaluces, correspondientes a junio de este año. Analizando las especialidades y, como es habitual, la operación de cataratas es la que más pacientes a la espera de ser intervenidos acumula. En este caso, en junio de este año había 1.958 personas que aguardaban esta intervención en el Reina Sofía, 805 que lo hacían en el Infanta Margarita 449 en Pozoblanco.

La operación de cataratas es la que más pacientes tiene en lista de espera, lo que no significa que sea la que más tiempo de demora acumule. En el caso del Reina Sofía, este dato le corresponde a los procedimientos plásticos sobre nariz, con una demora media de 532 días, cuando en general ese tiempo de espera para todos los procedimientos es de 200 días.

Imagen de archivo del Hospital del Valle de Los Pedroches. / CÓRDOBA

En el Infanta Margarita de Cabra, la intervención con más demora son otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (sin uso de quirófano), para los que se espera de media 399 días, mientras que en Pozoblanco es la eliminación de venas varicosa de miembro inferior, con 151 días de media de espera.

Menos tiempo de espera

Con respecto a aquellas intervenciones para las que menos hay que esperar, en el Reina Sofía es, precisamente, la operación de cataratas, con una demora media de 57 días. En el Infanta Margarita es la descompresión de nervio periférico (63 días), la misma que en Los Pedroches (34 días).

Por pacientes

En número de pacientes, ya se ha dicho que la primera de los tres hospitales es la operación de cataratas. También, en el Reina Sofía, son significativos los datos de pacientes que aguardan una intervención para otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama, que son 1.087, mientras que la tercera con más personas esperando a ser operadas es la que se corresponde con otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea.

Intervención en un quirófano del Reina Sofía. / VÍCTOR CASTRO

En Cabra, tras las cataratas, las intervenciones con más personas esperando son la artroplastia de rodilla (328 pacientes) y otros procedimientos terapéuticos sobre genitales masculinos (307). En el caso de Pozoblanco, son la reparación de hernia inguinal y femoral (127 personas esperando) y la artroplastia de rodilla (110).