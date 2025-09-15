María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic: «Existe una extraordinaria promoción de investigadoras con liderazgo incorporado»

El Imibic, principal impulsor de la investigación en salud en Córdoba, fue distinguido hace unos meses con el distintivo Igualdad en la Empresa (DIE) correspondiente al año 2024, que concede el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres, «en reconocimiento a su excelencia en la aplicación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral». El Imibic es una de las 40 empresas e instituciones de toda España que este año han superado esta exigente evaluación, que analiza el compromiso real y efectivo con la igualdad de género a través de planes, medidas y políticas estructurales. Según la subdirectora científica del Imibic, María del Mar Malagón, con este reconocimiento, el instituto de investigación cordobés forma parte de una reducida comunidad de empresas e instituciones que han demostrado buenas prácticas en igualdad y se han comprometido a mantener y ampliar estos estándares durante los próximos 5 años, que es el periodo de vigencia del distintivo.

Malagón, que es también investigadora principal en el Imibic del grupo Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico, recalca que en este instituto en los últimos años han aumentado las investigadoras principales que se sitúan al frente de grupos de investigación sénior o R4, aprovechando la renovación de efectivos que se está dando por jubilaciones. Así, en 2024 había 47 hombres y 15 mujeres como responsables de estos grupos, frente a los 41 hombres y 13 mujeres de 2023. Acerca de este mismo tema, la subdirectora científica del Imibic destaca que «en nuestro centro hay más investigadoras posdoctorales emergentes que investigadores» y subraya que «en este instituto se están llevando a cabo acciones para que las mujeres se integren en el circuito de la igualdad, porque favorece su liderazgo, pero sin menospreciar para nada a los hombres. Existe una extraordinaria promoción de investigadoras en camino que vienen con la idea de liderazgo incorporada».

