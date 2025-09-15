La Junta activa ayudas al inicio de actividad para autónomos con casi 9,5 millones de euros en Córdoba

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha presentado esta mañana una nueva convocatoria de ayudas al inicio de actividad para trabajadores autónomos, correspondiente al periodo 2025-2026, destinada a apoyar a quienes deciden emprender. El presupuesto andaluz destinado alcanza los 104 millones de euros, de los cuales casi 9,5 millones se reservan para la provincia de Córdoba. La convocatoria se abrió el pasado 12 de agosto y estará activa hasta el 30 de junio de 2026.

Estas ayudas, que oscilan entre los 3.800 y los 5.500 euros, ponen el foco en jóvenes, mujeres y emprendedores de municipios menores de 10.000 habitantes. Las cuantías se establecen según la edad del solicitante, el género y el tamaño del municipio donde se desarrolle la actividad.

Por ejemplo, los autónomos mayores de 30 años y las autónomas mayores de 35 pueden recibir 3.800 euros. En el caso de los menores de 30 y autónomas menores de 35, el incentivo asciende a 5.000 euros. Si la actividad se realiza en municipios de menos de 10.000 habitantes, las cuantías se incrementan hasta los 5.000 y 5.500 euros, respectivamente.

La responsable territorial ha subrayado durante su intervención que el objetivo “es apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios en los primeros momentos de actividad, cuando suelen enfrentarse a mayores dificultades económicas. Es decir, ofrecerles ayuda cuando más lo necesitan”.

Requisitos y plazos

Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y acogidos a la cuota reducida de la Seguridad Social, además de contar con un plan de viabilidad y desarrollar su actividad en Andalucía.

La ayuda debe solicitarse en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de alta como autónomo. Se ha establecido un plazo transitorio también de dos meses para aquellos autónomos que se hayan dado de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y el 11 de agosto de 2025, es decir, entre el cierre de la anterior convocatoria y la apertura de la nueva.

Las solicitudes se tramitan exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios.

Más de 2.800 nuevos negocios gracias a la anterior convocatoria

Durante su intervención, Gálvez también ha hecho balance de la anterior edición, que concluyó con más de 4.000 solicitudes presentadas en Córdoba. De ellas, 2.856 trabajadores y trabajadoras autónomas recibieron finalmente estas ayudas.

Este resultado se debe a un incremento del 91% del presupuesto inicial, que pasó de 6,8 millones a más de 13 millones de euros, tras varias ampliaciones de crédito. Según los datos aportados, el 27% de los beneficiarios tenían menos de 30 años y más de 4,4 millones de euros llegaron a 846 autónomos en municipios pequeños, lo que supone el 30% del total.

Gálvez ha puesto de manifiesto, tras exponer estas cifras, el compromiso del Gobierno andaluz con el emprendimiento, “los autónomos son el motor de nuestra economía: generan empleo, riqueza y mantienen vivo el tejido productivo de nuestra tierra. Por eso, apoyarles no es una opción, es una obligación”.

La tramitación de las ayudas ha sido automatizada, lo que asegura una resolución y notificación en un plazo máximo de cuatro meses. Además, estas subvenciones son compatibles con la “cuota cero”, una medida que ha beneficiado ya a 2.584 autónomos cordobeses, con una inversión acumulada de más de 2,6 millones de euros.

El empuje femenino, protagonista del emprendimiento

La delegada ha querido destacar el papel de la mujer en el ámbito del autoempleo: “Las mujeres han representado el cincuenta por ciento de las solicitudes, superando en cifras absolutas a las presentadas por los hombres, algo poco habitual y que habla de la apuesta femenina por emprender y crear su propio negocio, algo muy positivo”.

Entre enero de 2019 y agosto de 2025, el número de mujeres autónomas en la provincia ha crecido casi un 10%, frente al 1,1% de aumento registrado en los hombres. A pesar de ello, las mujeres representan aún el 38% del total de trabajadores por cuenta propia en Córdoba.