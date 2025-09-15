El Imgema reduce un 15% su presupuesto para 2026 y se queda por debajo de los cuatro millones

El teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Real Jardín Botánico de Córdoba, Daniel García Ibarrola, ha presentado este lunes los presupuestos de este área para 2026, que se verán reducidos un 15% y se quedarán por debajo de los cuatro millones de euros. Hoy mismo estas cuentas deberán pasar por el consejo rector del instituto.

García Ibarrola ha justificado la bajada presupuestaria alegando que hay que "gestionar de la mejor manera posible" y añadiendo que la sostenibilidad no solo debe aplicarse en el partado medioambiental, sino también en lo económico. En este sentido también ha agregado que la mayor parte de ese presupuesto, hasta tres millones de euros, se dedican al apartado de personal, y ha asegurado que las cuentas parten de un plan "perfectamente definido" que permitirá "realizar inversiones para seguir creciendo".

García Ibarrola, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Los principales objetivos

Sobre el trabajo a realizar desde el Imgema Jardín Botánico, García Ibarrola ha señalado que la línea de actuación seguirá, como hasta ahora, vinculada a la sostenibilidad. En este sentido, ha recordado que ya llevan varios años trabajando en recuperar aspectos que llevaban algún tiempo "abandonados". Una de las claves de las actuaciones será el seguir trabajando en el uso de agua no potable dentro del Botánico, también en la Ciudad de los Niños y las Niñas y en el Centro de Educación Ambiental. Ya en el Jardín Botánico se riega con este tipo de agua, aunque el objetivo es que sea el 100% del agua que se use dentro del espacio. García Ibarrola también ha avanzado que se mejorará la presión del sistema de riego, una demanda histórica.

También dentro del Botánico, se prevé modernizar toda la señalética y se mejorarán las luminarias para contar con un consumo eléctrico más eficiente.

Entrada al Jardín Botánico. / Manuel Murillo

Aula de la Naturaleza

Además, dentro de los planes del Imgema, y según ha avanzado su presidente, se recuperará el Aula de la Naturaleza del parque de la Asomadilla, se seguirá trabajando en la mejora de las fuentes de la ciudad y también en la red de viveros e invernaderos.

Por último, también se pretende crecer en personal, recordando García Ibarrola que el Imgema requiere de un personal "mue especializado".