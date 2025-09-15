Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos para esta jornada
Exposición
‘Jazz. Carteles de Juan Vida, 1986/2024’
Esta muestra, que podrá ser visitada hasta el 11 de octubre, incluye reproducciones de carteles que Juan Vida diseñó para festivales de Jazz en Granada y Almuñécar, destacando su evolución en un estilo visual efectivo que une forma y fondo.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Escalas Fractales’, de Jacinto Lara
El artista cordobés Jacinto Lara (Fernán Núñez, 1953) está estrechamente vinculado al concepto de fractales en su obra, especialmente en su faceta como pintor, escultor y grabador. Su trabajo a menudo explora estructuras repetitivas y patrones geométricos que se relacionan con la idea de fractales. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro UCOCultura.
Plaza de la Corredera, 40
De 09.00 a 18.00 horas.
Exposición
‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles
Se trata de una exposición pictórica de profundo contenido simbólico, en la que la artista revela códigos íntimos de la memoria y la identidad. La obra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que integran lo emocional y lo simbólico con un lenguaje visual expresivo y contemporáneo en constante exploración.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
De 10.00 a 1400 horas.
Investigación
Presentación de un libro sobre Industrias Pecuarias de Los Pedroches. La Salchi
Juan Andrés Molinero Merchán, profesor de HIstoria, presenta su libro Industria Pecuarias La Salchi, Matadero e industrias cárnicas en los Pedroches, que trata de un esfuerzo considerable de interpretación de una actividad industrial singular a comienzos del s. XX.
POZOBLANCO. Sede de Industrias Pecuarias de Los Pedroches.
20.00 horas.
