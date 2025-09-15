Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel

Cuatro acusados se sentarán este martes en el banquillo, durante el juicio que celebrará la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba por un presunto intento de homicidio y por los apuñalamientos registrados durante una reyerta ocurrida en el barrio de Las Margaritas de Córdoba.

En esta línea, el Ministerio Fiscal indica en su escrito de conclusiones provisionales que en el altercado se vieron implicadas supuestamente, como víctimas o como agresores, un total de seis personas. La disputa se inició en un salón de juegos, pero finalizó en las inmediaciones de la vivienda de uno de los grupos participantes.

De esta forma, los hechos ocurrieron cuando un individuo, que no ha sido acusado, y dos encartados, que son hermanos, se hallaban en una cervecería y discutieron. Esta persona colocó sobre el mostrador una navaja y uno de los acusados, al verla, le empujó.

El individuo que recibió el empujón se marchó a su domicilio y narró a su hermano lo ocurrido, y ambos acudieron al establecimiento, pero los otros dos hermanos ya no se encontraban allí. Al regresar a su casa, vieron a su padre discutiendo con estas dos personas, que estaban acompañadas por otro hombre.

Varias puñaladas por el cuerpo

En ese momento, iniciaron una pelea con armas blancas. El principal acusado, presuntamente, hirió con su navaja a los dos hermanos y, finalmente, se dirigió al padre de ambos, "guiado por el ánimo de acabar con su vida", apuñalándole en el costado, en el cuello, en la espalda, en el brazo y en la zona del corazón, según indica el fiscal.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional. Uno de los acusados acompañó a los agentes hasta el portal de su vivienda, donde su padre yacía en el suelo "desangrándose". Los efectivos policiales alertaron a los sanitarios y una ambulancia trasladó a la víctima al hospital, donde fue intervenido con urgencia quirúrgicamente.

Al principal encartado se le atribuyen dos delitos de lesiones y una tentativa de homicidio, por los que el Ministerio Público reclama un total de 13 años de prisión. Además, solicita que se le imponga la prohibición de acercarse, a menos de 500 metros, a los dos hermanos (durante cinco años en cada caso) y al padre (10 años) agredidos. También reclama libertad vigilada durante 10 años.

Por otra parte, uno de estos hermanos ha sido acusado de un delito de lesiones por el que el fiscal solicita tres años de prisión y la prohibición de acercarse, a menos de 500 metros, al principal acusado durante cinco años. Para los otros dos individuos solicita multas de 360 euros por sendos delitos leves de maltrato de obra.