Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 15 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 16 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Carmen López Tordera
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
