Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 15 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 16 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Carmen López Tordera

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

