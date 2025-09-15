Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emacsa estudia subir de nuevo el precio del agua en Córdoba un 2,1% en 2026

La empresa municipal avanza a sus consejeros que próximamente presentarán un expediente de revisión tarifaria

Grifo de agua en una casa.

Grifo de agua en una casa. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, estudia subir de nuevo el precio del agua un 2,1% en 2026. Así lo reconoce la sociedad a sus consejeros, a quienes avisa en la documentación remitida de cara al consejo de administración del miércoles, 17 de septiembre, que "en un ejercicio de responsabilidad para asegurar la continuidad de los servicios del ciclo integral (del agua) se necesita adaptar de nuevo las tarifas al coste real de la prestación, lo que supone inevitablemente un aumento del precio del agua en 2026". Fuentes municipales informan de que está prevista una comparecencia de prensa del presidente de la entidad, Daniel García Ibarrola, para informar de este particular.

Se espera, además, que Emacsa presente en breve un expediente de revisión tarifaria con un incremento propuesto del 2,1% en todos los conceptos. En este sentido, en la documentación se informa de que la idea es garantizar la sostenibilidad financiera, operativa y ambiental de los servicios del ciclo integral del agua e insisten en que la subida es una medida "necesaria" para afrontar los restos normativos y económicos y asegurar la continuidad de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración. La subida, de aprobarse finalmente, se aplicaría a partir del 1 de enero del 2026, como ha avanzado Abc.

Imagen general de la estación potabilizadora de Emacsa en la capital cordobesa

Imagen general de la estación potabilizadora de Emacsa en la capital cordobesa / CÓRDOBA

Contexto de la segunda subida

El año pasado, Emacsa también aprobó una subida del 10% de la tasa del agua en 2025. Aquel era el segundo que se aplicaba en el mandato (es decir, desde que en 2019 el PP lograra la mayoría absoluta), después de que en el año 2024 los recibos del agua se encarecieran ya en un 5%.

La aprobación de aquella segunda subida se producía poco antes de conocerse que la empresa municipal de agua de Córdobacerraría el año 2024 con pérdidas por primera vez en su historia. En concreto, liquidó las cuentas con un saldo negativo de 777.888 euros, debido, entre otras cuestiones, a la construcción de un tanque de tormentas en el Balcón del Guadalquivir. El año anterior, 2023 la empresa de aguas liquidó con saldo positivo (89.238 euros), pero muy lejano ya al margen de beneficios económicos de otros años. De este modo, 2022 lo cerró con algo más de 1,5 millones de beneficios, mientras que 2021 cerró superando los 2,8 millones de superávit.

De aplicarse la subida del 2,1%, en lo que va de mandato el precio del agua habría subido un 17,9255%.

