Detenido en Palencia por amenazar con poner una bomba en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un individuo como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y de odio, tras amenazar telefónicamente hasta en 20 ocasiones con instalar un artefacto explosivo en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, cuatro días después del incendio que afectó a este monumento, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Según detalla la Policía en un comunicado, el servicio de seguridad del Cabildo de la Catedral recibió llamadas telefónicas donde una persona manifestaba que iba a colocar una bomba en la Mezquita, además de proferir insultos y otras amenazas.

Inmediatamente, varias patrullas policiales se dirigieron al lugar y, aproximadamente durante una hora, se movilizaron diferentes unidades y servicios policiales con el fin de verificar los hechos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Tras realizar diversas gestiones, se determinó que se trataba de una falsa alarma.

Manifestaciones racistas y xenófobas

Después de esto, los agentes de la Policía Nacional en Córdoba iniciaron una investigación con el fin de esclarecer los hechos y de lograr la identificación del presunto autor, pudiendo constatar que, durante la tarde y noche de ese día, se recibieron hasta 20 llamadas amenazantes, todas ellas realizadas desde la misma línea telefónica.

Fruto de la investigación, el presunto autor fue localizado y detenido en la ciudad de Palencia. A este individuo se le imputan presuntos delitos de desórdenes públicos y de odio por sus manifestaciones racistas y xenófobas.