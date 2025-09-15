Declive de las pescaderías en Córdoba: "Sale igual comer pescado en el bar que en casa"

Friends es un bar de barrio de la avenida Virgen de las Angustias que lleva diez años vendiendo pescado frito los fines de semana. «Empezamos comprando unos puñados de bacalaíllas y boquerones para dar la tapa con la cerveza los viernes y sábados, pero la cosa fue a más», recuerda José Carlos, uno de los camareros. «La gente nos pedía un platito y se quedaba a comer, así que decidimos traer más cantidad». Ahora mismo, venden unos 50 o 60 kilos de pescado. «No traemos más porque no tenemos más capacidad, pero todos los fines de semana se agota todo y hay viernes en los que no hemos podido servir en mesa porque estaba todo reservado de antemano». En Friends no tienen servicio a domicilio, pero eso no impide que te lleves el pescado a casa. «El viernes, el teléfono no para de sonar, mucha gente llama para que le reservemos una fuente o dos y se pasa a mediodía para recogerlo», explica.

Impacto de la inflación

«Con la subida de los precios, si echas cuentas, entre el pescado, la luz o el gas y el aceite, sale igual comerte el pescado fresco en el bar que en tu casa y es mucho más cómodo porque no ensucias ni tienes que fregar nada». En su bar venden platos pequeños, medianos y grandes por 8, 11 y 15 euros. «Hay gente del barrio que come pescado todos los viernes porque lo compra aquí». Los precios se actualizan cada mes de enero en función de las subidas de la materia prima.

Para que las cuentas salgan, ellos mismos acuden los viernes a comprar el pescado a los mayoristas y después lo limpian y lo preparan para freír. Según José Carlos, «el precio del pescado ha subido un 25% en un año, en septiembre del año pasado la caja de bacaladillas costaba 15 euros y ahora está a 28 euros». «No siempre traemos lo mismo, depende de lo que haya en Mercacórdoba, pero normalmente hay boquerones, bacaladillas, choco, sardinas, calamares, jureles o salmonetes», explica el cocinero, «el cliente nos dice qué pescado quiere y según lo que vaya quedando hace su combinación para la fritura».

