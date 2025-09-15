Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reportaje

Declive de las pescaderías en Córdoba: "Sale igual comer pescado en el bar que en casa"

En el bar Friends, llevan diez años vendiendo pescado frito todos los fines de semana y sus clientes se lo quitan de las manos

José Carlos Carrión y Antonio López, en el bar Friends.

José Carlos Carrión y Antonio López, en el bar Friends. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Friends es un bar de barrio de la avenida Virgen de las Angustias que lleva diez años vendiendo pescado frito los fines de semana. «Empezamos comprando unos puñados de bacalaíllas y boquerones para dar la tapa con la cerveza los viernes y sábados, pero la cosa fue a más», recuerda José Carlos, uno de los camareros. «La gente nos pedía un platito y se quedaba a comer, así que decidimos traer más cantidad». Ahora mismo, venden unos 50 o 60 kilos de pescado. «No traemos más porque no tenemos más capacidad, pero todos los fines de semana se agota todo y hay viernes en los que no hemos podido servir en mesa porque estaba todo reservado de antemano». En Friends no tienen servicio a domicilio, pero eso no impide que te lleves el pescado a casa. «El viernes, el teléfono no para de sonar, mucha gente llama para que le reservemos una fuente o dos y se pasa a mediodía para recogerlo», explica.

Impacto de la inflación

«Con la subida de los precios, si echas cuentas, entre el pescado, la luz o el gas y el aceite, sale igual comerte el pescado fresco en el bar que en tu casa y es mucho más cómodo porque no ensucias ni tienes que fregar nada». En su bar venden platos pequeños, medianos y grandes por 8, 11 y 15 euros. «Hay gente del barrio que come pescado todos los viernes porque lo compra aquí». Los precios se actualizan cada mes de enero en función de las subidas de la materia prima.

Noticias relacionadas y más

Para que las cuentas salgan, ellos mismos acuden los viernes a comprar el pescado a los mayoristas y después lo limpian y lo preparan para freír. Según José Carlos, «el precio del pescado ha subido un 25% en un año, en septiembre del año pasado la caja de bacaladillas costaba 15 euros y ahora está a 28 euros». «No siempre traemos lo mismo, depende de lo que haya en Mercacórdoba, pero normalmente hay boquerones, bacaladillas, choco, sardinas, calamares, jureles o salmonetes», explica el cocinero, «el cliente nos dice qué pescado quiere y según lo que vaya quedando hace su combinación para la fritura».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  6. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  7. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
  8. La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 15 de septiembre de 2025

Declive de las pescaderías en Córdoba: "Sale igual comer pescado en el bar que en casa"

Declive de las pescaderías en Córdoba: "Sale igual comer pescado en el bar que en casa"

La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo o morir

La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo o morir

María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic: «Existe una extraordinaria promoción de investigadoras con liderazgo incorporado»

María del Mar Malagón, subdirectora científica del Imibic: «Existe una extraordinaria promoción de investigadoras con liderazgo incorporado»

Mercedes Gil-Campos, catedrática, pediatra e investigadora del Imibic: «Muchas mujeres destacan ya en los grados por sus grandes habilidades»

Mercedes Gil-Campos, catedrática, pediatra e investigadora del Imibic: «Muchas mujeres destacan ya en los grados por sus grandes habilidades»

Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados

Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados

«Las tabaqueras han visto en el vapeador una forma de que los jóvenes fumen»

«Las tabaqueras han visto en el vapeador una forma de que los jóvenes fumen»
Tracking Pixel Contents