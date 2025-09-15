Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro

El deán-presidente del Cabildo se reúne con el nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba

La cita se encuadra dentro de las reuniones de trabajo que la institución capitular mantiene con el resto de representaciones sociales, culturales y económicas

Reunión de Joaquín Alberto Nieva y Miguel Ángel Pareja.

Reunión de Joaquín Alberto Nieva y Miguel Ángel Pareja. / CÓRDOBA

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el presidente de la Audiencia Provincial de CórdobaMiguel Ángel Pareja, han mantenido un encuentro tras su reciente nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial.

Joaquín Alberto Nieva ha señalado que “el encuentro se ha desarrollado dentro del clima de entendimiento y cercanía entre dos instituciones que están al servicio de nuestra sociedad”, en tanto que el presidente de la Audiencia provincial agradeció la acogida dispensada tanto desde un punto de vista personal como institucional.

La cita se encuadra dentro de las reuniones de trabajo que la institución capitular mantiene con el resto de representaciones sociales, culturales y económicas, ha informado el Cabildo.

