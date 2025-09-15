Encuentro
El deán-presidente del Cabildo se reúne con el nuevo presidente de la Audiencia de Córdoba
La cita se encuadra dentro de las reuniones de trabajo que la institución capitular mantiene con el resto de representaciones sociales, culturales y económicas
El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, han mantenido un encuentro tras su reciente nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial.
Joaquín Alberto Nieva ha señalado que “el encuentro se ha desarrollado dentro del clima de entendimiento y cercanía entre dos instituciones que están al servicio de nuestra sociedad”, en tanto que el presidente de la Audiencia provincial agradeció la acogida dispensada tanto desde un punto de vista personal como institucional.
La cita se encuadra dentro de las reuniones de trabajo que la institución capitular mantiene con el resto de representaciones sociales, culturales y económicas, ha informado el Cabildo.
