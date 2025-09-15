Vuelve el infierno a Córdoba: el termómetro se dispara hasta los 40 grados a las puertas del otoño

El aviso amarillo por altas temperaturas de este domingo en Córdoba era solo un preámbulo de lo que está por venir esta semana, en la que los termómetros se dispararán hasta alcanzar los 40 grados a pocos días de que comience el otoño, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta vuelta a lo más tórrido del verano tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, día en el que se espera una máxima de 40 grados y mínima de 19.

Pero antes de eso, la semana empezará abonada a los 37 grados, en lo que será un comienzo de la segunda quincena de septiembre de ambiente sofocante. Tanto el lunes como el martes, el mercurio ascenderá hasta los 37 grados; mientras que el miércoles 17 remontará un grado más, hasta los 38º.

Mínimas contenidas

La otra cara serán las temperaturas mínimas, en valores más propios del mes de septiembre, que se situarán entre los 16 y 17 grados, con la excepción del jueves, con 19º, y del viernes, que registrará la mínima más alta de la semana, con 20 grados.

El alivio llega el fin de semana

A diferencia de las dos últimas semanas, con fines de semana marcados por las altas temperaturas con aviso amarillo por calor, en esta ocasión el final de la semana marcará un alivio ante el calor sofocante de las jornadas precedentes.

La Aemet apunta que el viernes 19 de septiembre comenzará el descenso de los termómetros, con máxima de 35º en un día que se espera con cielos muy nubosos.

Misma tónica, para el sábado, en el que los cielos evolucionarán a intervalos nubosos, con una mínima de 17 grados y máxima de 35º.

Y ya sí el domingo, el respiro térmico será más notorio, con 32º de máxima y 17 de mínima.

Así llega el otoño a Córdoba

Respecto al cambio de estación, el otoño llegará el lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas, y se dejará notar en la previsión de las temperaturas. Si bien el calor seguirá acompañando a los cordobeses hasta bien entrada la estación (y a la espera del veranillo de San Miguel), las máximas serán menos extremas, con valores que oscilarán entre los 30 y 31 grados, y mínimas en caída con una previsión de entre 13 y 15 grados.