Córdoba acogerá esta semana el 18º congreso nacional de responsables de comunicación de los Colegios de Médicos de España

El Colegio de Médicos de la provincia de Córdoba se encargará de la celebración de la 18ª edición del Congreso de Responsables de Comunicación (Rescom) de los Colegios de Médicos de España, que tendrá lugar en la capital cordobesa durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre en el hotel Eurostars Palace.

Este encuentro volverá a reunir a profesionales de la comunicación y miembros de las juntas directivas de los colegios de toda España, con el objeto de "compartir experiencias, reflexionar sobre los retos actuales y futuros de la comunicación sanitaria, y fortalecer los lazos de colaboración entre estas instituciones", explica el Colegio de Médicos de Córdoba en una nota de prensa.

Un congreso muy práctico

Para ello, el comité científico ha "diseñado un congreso muy práctico", en el que se conocerán a fondo "nuevas herramientas de comunicación, nuevas aplicaciones de la Inteligencia Artificial que serán de utilidad en la práctica diaria de las instituciones colegiales, así como estrategias que ayudarán a mejorar la relación con la comunidad médica y con los pacientes".

"Córdoba, un enclave único por su historia, su patrimonio y hospitalidad, cuna de médicos ilustres que marcaron la evolución de la medicina en distintas épocas; declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrecerá el marco ideal para unas jornadas que combinarán el trabajo profesional con el disfrute de una ciudad incomparable", explica la organización de este evento.