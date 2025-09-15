Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Controversia entre administraciones por la coincidencia de una concentración pro Palestina y una procesión en Córdoba

El Ayuntamiento responsabiliza a la Subdelegación y esta dice que no es la que da los permisos para actos religiosos en la calle

Manifestantes al paso de la procesión el pasado viernes en Córdoba.

Manifestantes al paso de la procesión el pasado viernes en Córdoba. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Córdoba

Córdoba

Lo que parece una descoordinación entre administraciones a la hora de dar permisos para la celebración de una concentración en apoyo del pueblo de Palestina, a través de la Subdelegación del Gobierno, y una procesión religiosa de la hermandad del Huerto, aprobada por el departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, hizo coincidir el viernes 12 de septiembre en el mismo sitio y a la misma hora estos dos actos en el Puente Romano de la capital cordobesa. Aunque no se produjo ningún incidente, y ambos organizadores han quitado hierro al asunto, las dos administraciones, la primera en manos del PSOE y la segunda en manos del PP, han vuelto a dar distintas versiones de un mismo hecho, como ocurrió en los incidentes protagonizados por agricultores en febrero de 2024.

Versión del Ayuntamiento

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha considerado que la Subdelegación del Gobierno debiera haber tenido "un poquito más de sensibilidad" y evitar la coincidencia de ambos eventos. "Nosotros entendemos que cualquier reivindicación, cualquier protesta, desde luego es legítima siempre que se respeta la convivencia, pero tampoco hubiese pasado nada porque hubiese sido en otro sitio u a otra hora", ha indicado el edil. "La coincidencia, no sé si buscada o no, en cualquier caso espero que no, porque si no fuera coincidencia entonces estaríamos hablando de otra cosa, de intención de provocar. Y espero que ni por parte de los manifestantes ni por parte de quien autorizó esa concentración se diera esa intención de provocar", ha añadido.

Paso de la procesión junto a los manifestantes el pasado viernes en el Puente Romano.

Paso de la procesión junto a los manifestantes el pasado viernes en el Puente Romano. / CÓRDOBA

En última instancia, Torrico ha añadido que fue "el saber estar de la cofradía quien mantuvo su cortejo, el ritmo que tenían previsto y fue la que evitó, desde luego, que por parte de nadie ese incidente fuera mayor y se solventó, como solemos hacer las cosas en Córdoba, con diálogo, convivencia y tolerancia, pero era evitable esa situación", ha redundado.

Versión de la Subdelegación

La Subdelegación, por su parte, ha precisado que esta administración no da permisos ni para procesiones religiosas, ni para carreras, y que es el Ayuntamiento de Córdoba la administración que tiene competencias en sendas materias. "Si no sabemos que ese día coincidían las dos cosas, no podíamos hacer nada", indican fuentes de Subdelegación. Asimismo, informan de que el día 5 de septiembre recibieron la petición por parte de un particular para la celebración de una protesta por lo que, como es prescriptivo, pidieron informes a la Policía Nacional y a la Policía Local. El primero de los cuerpos emitió informe apuntando a que no veían ningún inconveniente, mientras que Policía Local no evacuó informe alguno dejando el asunto en silencio administrativo. Fuentes de la Subdelegación informan, además, de que el día 11 de septiembre se remitió a los convocantes el permiso y las medidas que debían respetar durante su concentración.

Manifestantes: "No pasó absolutamente nada"

Peter Jancsy, de la plataforma Córdoba con Palestina y vinculada a la organización de la manifestación, destaca que durante el momento que coincidieron la procesión y la protesta no hubo ningún tipo de incidente destacable y "no pasó absolutamente nada". Ambos cortejos "seguimos haciendo lo nuestro", indica. De esta manera, los manifestantes "seguimos gritando contra el genocidio y pidiendo la libertad del pueblo palestino", mientras que la hermandad de El Huerto siguió con su estación de penitencia.

Jancsy admite que hubo unos minutos de confusión, en los que la Policía les pidió la autorización a los manifestantes y cree que las autoridades no tuvieron en cuenta la coincidencia de ambos eventos. "El pasado sábado nos advirtieron de que que no podíamos hacer nuestro recorrido habitual, por lo que lo modificamos sin ningún tipo de problema", algo que, puntualiza, no ocurrió el viernes.

