La construcción de un aparcamiento en altura en Lepanto y el traslado del mercado requeriría una inversión inicial de 8,5 millones

Construir un aparcamiento en altura en Lepanto y trasladar el mercado de abastos de la Mosca del Marrubial resultaría rentable al hipotético constructor que también explotaría la concesión del nuevo parking y las zonas comerciales y de uso hostelero que quedaran libres, según los resultados desprendidos del estudio encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre la operación doble que tiene prevista en el espacio de la antigua Farmacia militar, en la calle Sagunto 2. El estudio determina que la construcción del aparcamiento y del futuro mercado requeriría una inversión inicial de 8,5 millones.

La empresa que ha hecho el estudio planteaba dos escenarios: un primer escenario con 1.000 m² en la planta baja para los puestos del mercado, zonas comunes, oficina auxiliar de mercados, vestuarios, aseos o almacén de contenedores. Y un segundo escenario en el que en la planta baja se reservarían 1.800 m² para los puestos del mercado y se incluiría un supermercado seco. En ambos casos se proyecta un aparcamiento de 300 plazas, un tercio de ellas para residentes y al menos otro tercio en régimen de rotación.

Se estable un alquiler de locales de 11,75 euros/m²/mes y de 45,45 euros la plaza de aparcamiento

La empresa ya ha presentado a la Delegación de Movilidad, dirigida por Bernardo Jordano, los resultados de su análisis y determina que el riesgo para el Ayuntamiento es nulo, dado que se propone una gestión indirecta a través de una concesión de obras a riesgo y ventura del concesionario y con transferencia del riesgo operacional. La empresa adjudicataria se encargaría de la redacción del proyecto básico y de ejecución de obra del edificio modular prefabricado, ejecutado en estructuras de acero y hormigón para poder acortar plazos, destinado a un mercado; la ejecución de la obra pública de construcción y equipamiento del edificio y la explotación por parte del concesionario de la obra de la zona de aparcamientos y de otros locales comerciales y hosteleros.

Un cliente compra pescado en un puesto de la plaza de la Mosca, en Lepanto. / Ramón Azañón

Dos escenarios

Asimismo, el estudio se inclina por el escenario 1, es decir, trasladar los puestos del mercado pero no construir un supermercado, porque esta fórmula tendría «unos resultados más atractivos desde el punto de vista del concesionario, ya que obtendría mayor Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y una recuperación de la inversión más temprana que en el caso del escenario 2». La principal diferencia que explica esta mejora reside en el aprovechamiento de la superficie disponible en la planta baja, ya que en el escenario 1 se destina más espacio a usos comerciales y hosteleros, lo cual genera «unos ingresos adicionales significativos» frente al segundo escenario.

Demanda potencial

Para la estimación de la demanda potencial de los servicios vinculados al aparcamiento, la actividad comercial y los usos hosteleros, el estudio ha llevado a cabo un análisis basado en tres factores: demográficos, socioeconómicos y sectoriales como la situación de los aparcamientos en Córdoba o el comercio. En relación con el servicio de aparcamiento en modalidad de rotación, se han tomado como referencia los datos publicados en el portal datos.gob.es, que recogen la ocupación media de los aparcamientos públicos en la ciudad de Madrid (al no existir información disponible para Córdoba). De dicho análisis se desprende una ocupación media del 30%. No obstante, se prevé un comportamiento «más favorable», ya que el aparcamiento estará integrado en un edificio que albergará un mercado y diversos locales comerciales y de hostelería, lo que constituye un atractivo adicional. Por ese motivo, han aplicado una prima de ocupación del 5%, situando la estimación de la demanda en torno al 35% para la modalidad de rotación.

Los residentes podrán beneficiarse de un bono mensual exclusivo en condiciones más ventajosas

Paralelamente, se ha previsto reservar un tercio de las plazas disponibles para los residentes de la zona, quienes podrán beneficiarse de un bono mensual exclusivo en condiciones más ventajosas. «Se considera razonable estimar una ocupación del 100% de las plazas destinadas a residentes».

La inversión estimada

El estudio determina que sería precisa una inversión inicial de 8.487.235,57 euros para obras de construcción y equipamiento, incluido el aparcamiento y los paneles fotovoltaicos de la cubierta con un coeficiente de amortización del 4,17%. El valor máximo estimado del contrato ascendería a 85.166.444,88 euros.

El estudio estima, por otro lado, que sería necesaria la contratación de 10 personas incluidas las de administración y limpieza del conjunto resultante y unos gastos generales de 1.241.278,54 euros los 40 años.

Imagen de una de las puertas de acceso a la plaza de la Mosca. / Ramón Azañón

El Ayuntamiento ha decidido calcular un canon que derive del aprovechamiento de la zona de aparcamiento y de los metros cuadrados dedicados a los establecimientos comerciales y hosteleros, de modo que el estudio determina en 10.941,60 euros el canon de explotación de los aparcamientos; y de 10.715,60 euros para el escenario 1 y 5.357,80 euros para el escenario 2, respectivamente.

Por otro lado, el estudio prevé unos ingresos por el aparcamiento de rotación de 1.305.794,48 euros anuales (cobrando a 2,13 euros la hora de parking) y 54.540,00 euros de los residentes (45,45 euros al mes por plaza). En el caso de los locales comerciales, se estima ingresos de 102.070,80 euros en el escenario 1 y de 49.726,80 euros en el escenario 2, respectivamente. Se ha establecido un precio medio de alquiler de 11,75 euros/m²/mes para locales comerciales y de 10,06 euros/m²/mes para locales hosteleros.

Recuperación de la inversión

En cuanto a la recuperación de la inversión, el estudio estima para ambos escenarios un horizonte temporal de 1 año para la redacción del proyecto y construcción de las infraestructuras y 39 años para la explotación del servicio, siendo la concesión total de 40 años. En el escenario 1, el estudio determina un VAN en los 40 años de concesión de 7.823.704,95 euros con una TIR de 10,12% y empezar a recuperar lo invertido a partir del 16º año; y en el escenario 2 se estima una VAN de 7.082.346,77 euros con una TIR de 9,72% y empezar a recuperar dinero a partir del 18º año.

La empresa entiende que el modelo de estudio empleado les ha permitido obtener «una imagen fiable desde el punto de vista económico y financiero de la iniciativa privada, quedando justificadas las condiciones bajo las cuales existe viabilidad económica de la contratación que se pretende realizar, mediante la fórmula elegida de concesión administrativa y conforme a las determinaciones económicas expuestas».

Por último, el estudio determina que «los resultados son robustos, ya que ante un desvío del 5% de los ingresos se logra mantener una gran estabilidad en las ratios de rentabilidad así como en la viabilidad global del proyecto».

