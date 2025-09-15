El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una vecina que se cayó en la calle por una loseta en mal estado

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una vecina de la ciudad que se cayó al pisar una loseta en mal estado fracturándose la cadera. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba estima parcialmente y da la razón parcialmente a F.R.M., la demandante, obligando al Consistorio a pagarle una indemnización. La ciudadana que tuvo el accidente en septiembre del 2022 pedía una cuantía de 39.474,83 euros.

La ciudadana que tendrá que ser indemnizada relataba en su demanda que el día 27 de septiembre de 2022, sobre las 13.50 horas, caminaba por la calle Isla Formentera cuando, a la altura del número 14, cayó al suelo al pisar una losa suelta que se hundió a su paso junto a una arqueta de electricidad, dejando un escalón de unos 2,5 o 3 centímetros no perceptible a la vista. Como consecuencia de la caída se fracturó la cadera izquierda, por lo que reclama la cantidad de 39.474,83 euros en concepto de indemnización. En esa cuantía se incluían los conceptos de incapacidad temporal, con días de perjuicio grave y moderado, más una intervención quirúrgica y las secuelas, así como daño moral.

La demandante sostenía que es el Ayuntamiento, y solidariamente sus seguros, debían responder del daño causado, por ser el primero titular de la vía pública y haber incumplido el deber que le incumbe de conservar y reparar el pavimento en mal estado, y ser la segunda su aseguradora. El Ayuntamiento, por su parte, se opone a la demanda por entender que no queda acreditada la relación de causalidad con el servicio público, teniendo en cuenta la escasa entidad del desperfecto por las dimensiones de la loseta. Por otro lado, también discutía el alcance de las lesiones y la indemnización pretendida.

La indemnización

En el fallo, el juez ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por F.R.M. y condena al Ayuntamiento de Córdoba a abonar a la ciudadana la cantidad de 26.554,86 euros, más los intereses legales procedentes desde la fecha de la reclamación formulada en la vía administrativa. Por otro lado, absuelve a la entidad aseguradora de todas las pretensiones deducidas en su contra.