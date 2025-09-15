Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Municipal

El Ayuntamiento de Córdoba incorpora a 61 nuevos funcionarios a su plantilla

Dentro de estas nuevas incorporaciones se incluyen 19 nuevos auxiliares administrativos y 15 nuevos ordenanzas como funcionarios de carrera

Incorporación de los nuevos funcionarios.

Incorporación de los nuevos funcionarios. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba acogió el pasado viernes la toma de posesión de sus plazas de un total de 61 nuevos funcionarios y funcionarios interinos que, de esta manera, se incorporan a la plantilla municipal.

Dentro de estas nuevas incorporaciones se incluyen 19 nuevos auxiliares administrativos y 15 nuevos ordenanzas, estos dos grupos como funcionarios de carrera; 5 Técnicos de Administración General (TAG), 13 ordenanzas y 9 auxiliares administrativos, estos últimos tres grupos como funcionarios interinos.

Acerca de estas nuevas incorporaciones, la teniente de alcalde de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha puesto de manifiesto que "desde este equipo de Gobierno seguimos impulsando el empleo público para reforzar nuestra plantilla y, en consecuencia, ofrecer a los ciudadanos unos servicios municipales de calidad tal y como venimos desarrollando desde el año 2019".

TEMAS

