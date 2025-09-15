Autismo Córdoba celebrará sus 30 años de andadura en su gala anual

Los treinta años desde la constitución de Autismo Córdoba, el apoyo recibido por la sociedad desde instituciones, empresas y particulares; la plantilla de tres decenas de especialistas o las 376 familias de Córdoba y provincia con las que ya trabaja la asociación solidaria son los ejes de la gala especial a celebrar el viernes día 26, a partir de las 21.30 horas, en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. Todo ello para recordar el trabajo realizado y los retos futuros y, sobre todo, “para agradecer a la sociedad, a Córdoba, cómo se vuelca con nosotros y cómo responde la gente”, resume la presidenta de Autismo Córdoba, Francisca Suárez.

Según informa la asociación en una nota de prensa, se tratará de una velada nada al uso, que será presentada por la periodista Ana Espino junto a jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA). De hecho, el colectivo será de principio a fin protagonista en un acto en el que se recordará el trabajo realizado durante estas tres décadas y se reivindicará la plena integración y el desarrollo global de las personas dentro del espectro del autismo. Así, y además de las intervenciones institucionales, se ofrecerán dos actuaciones de artes escénicas de jóvenes con discapacidad, que también presentarán los vídeos en una ceremonia de entrega de premios especiales con los que Autismo Córdoba quiere reconocer el apoyo a los fines de la asociación a lo largo de su historia desde diferentes sectores de la sociedad.

Instrumento de apoyo a más de 470 familias

Al respecto, la entidad asegura que ha pasado en estos treinta años de ser una asociación casi de carácter “familiar” a un "instrumento eficaz y profesionalizado" en los diferentes aspectos de la ayuda a las personas con autismo y sus familias, todo ello a través de una treintena de especialistas en dirección y administración, gabinete psicológico, terapéutico, educativo y ocupacional y una unidad de adultos que ya prestan en conjunto asistencia a 376 familias. A través de ello Autismo Córdoba presta servicio que abarcan todo el ciclo vital de la persona y los diferentes perfiles dentro del espectro, desde el Centro de Atención Temprana Infantil Específico de Autismo al Programa de Vida Adulta, así como los programas de accesibilidad cognitiva e información el de sensibilización a la sociedad.

Las entradas a la gala benéfica ya se pueden adquirir en la web de Autismo Córdoba. La gala, según detalla la entidad, ha sido organizada por la agencia especializada de marketing y eventos Moeve, contando con el patrocinio principal de Unieléctrica y la colaboración de más de dos decenas de empresas e instituciones comprometidas con los fines de la asociación.

Tras la gala, se ofrecerá un cóctel en el Patio Blanco, un momento de encuentro y convivencia "para mirar al futuro" y en el que, también, se reservará un espacio con menor carga sensorial para los participantes que precisen sentirse allí más cómodos.

Autismo Córdoba

Autismo Córdoba ha sido objeto recientemente de reconocimientos como el premio Cordobés del Año 2024, de Diario CÓRDOBA, y recibió la Bandera de Andalucía con motivo del 28F. También ha sido noticia en los últimos meses con la Carrera Nocturna por el Autismo #SomosAzul, en la que la sociedad cordobesa se volcó el pasado 5 de abril, y en marzo estrenó en la Sala Orive el documental El Autismo Invisible, que muestra las distintas realidades de personas con TEA (del que se diagnostica a uno de cada 100 pequeños) cuando llegan a la edad adulta.

Por su parte, el patrocinador principal de la gala, Unieléctrica, ha decidido ofrecer su apoyo como parte de su política de empresa de servicio y compromiso con la sociedad en todas sus vertientes y particularmente en el aspecto ciudadano, lo que le ha llevado a colaborar con distintos programas solidarios y actividades relacionadas con el deporte base, informa la nota de prensa.