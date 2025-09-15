Alcer denuncia la suspensión del servicio de taxi para los pacientes de hemodiálisis en Córdoba

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) ha denunciado la decisión de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de no prorrogar el convenio histórico que mantenía la asociación para la gestión de los traslados de pacientes de hemodiálisis desde el Hospital Reina Sofía a los centros dializadores. El SAS, por su parte, defiende que su encaje legal y técnico ha sido objeto de revisión y un reciente informe jurídico concluye que "no es viable renovar ni suscribir un nuevo convenio con estas características, por no ajustarse al marco legal vigente", lo que obliga a "transitar hacia un modelo plenamente ajustado a derecho, equitativo y seguro".

La normativa estatal y autonómica que regula el transporte sanitario establece que este debe prestarse mediante ambulancias asistenciales o no asistenciales, vehículos especialmente preparados y autorizados que cumplen criterios de seguridad clínica, trazabilidad, supervisión profesional y cobertura ante imprevistos. En este sentido, el SAS asegura que "el transporte en taxi no puede ser considerado transporte sanitario ordinario, y solo puede contemplarse como medida excepcional y transitoria, cuando esté debidamente justificado por circunstancias clínicas y no existan medios adecuados disponibles".

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) y la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba han mostrado también su preocupación y rechazo ante la decisión de rescindir de un servicio que viene prestándose por más de tres décadas, beneficiando a cientos de pacientes, mientras que Alcer asegura que este servicio "ha sido un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de pacientes, liberándoles del estrés constante de tener que buscar alternativas para acceder a un tratamiento vital", al tiempo que afirman que "resulta incomprensible que, sabiendo que dar el servicio a través de ambulancias no medicalizadas supondrá un mayor coste para el erario público y un perjuicio más oneroso para el paciente, se ha optado por desmantelar el convenio existente, en base a un argumento de equidad territorial, alegando que, al no prestarse este servicio en taxi en otras ciudades, no se puede mantener en Córdoba".

Para ellos, "desmantelar un sistema que funciona perfectamente, sin una alternativa mejor es un grave error que pagarán los pacientes, haciéndoles más vulnerables a las consecuencias de su patología" y defienden que la elección del taxi no es casual, sino que responde a unas necesidades médicas y logísticas específicas que "lo convierten en el medio más idóneo por por su rapidez y puntualidad, más ágil en la recogida y el desplazamiento, evitando esperas prolongadas", además que "sus tiempos de trayecto son menores al ir directo al destino, a diferencia de las ambulancias colectivas que realizan múltiples paradas, alargando innecesariamente el viaje de cada paciente".

Asimismo, el taxi "ofrece un entorno tranquilo, individualizado y con menos pasajeros", lo que consideran "crucial" para pacientes inmunodeprimidos, reduciendo significativamente la exposición a contagios en comparación con un vehículo compartido y "tiene una mayor capacidad para adaptarse a horarios irregulares o cambios de última hora en la programación de las sesiones, pudiendo elegir rutas más rápidas y eficientes y que el coste por trayecto en taxi es muy inferior al de movilizar una ambulancia". Además, esta medida permite liberar recursos de emergencias sanitarias (vehículos y personal) para que se destinen a casos donde su intervención es estrictamente necesaria, agregan.

La accesibilidad también es más sencilla y requiere menos esperas y explican que tras una sesión de hemodiálisis, que "suele dejar al paciente fatigado, hipotenso y con molestias, un trayecto corto, directo y sin esperas es fundamental para reducir su estrés físico y emocional". En conclusión, "minimizar el riesgo de contagios y el tiempo de traslado favorece directamente la adhesión al tratamiento, reduciendo el absentismo".

Por todo ello, exigen a la Consejería de Salud y Consumo y al SAS "que reconsidere esta decisión, priorizando el bienestar del paciente por encima de todo y reconociendo el valor de un modelo de gestión que ha demostrado su eficacia, humanidad y eficiencia durante más de 30 años. El paciente debe ser el centro de todas las decisiones. Esta no es la manera".