Absuelto de abusar sexualmente de su hija y de dos sobrinos en Córdoba

La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija y de dos sobrinos cuando eran menores de edad. De este modo, el Ministerio Fiscal solicitó penas que sumaban 16 años de prisión para el procesado, pero la sentencia indica que "no se ofrece al tribunal un relato cierto de lo ocurrido, surgiendo dudas que son compatibles, por tanto, con la preservación del principio de presunción de inocencia".

Los magistrados entienden que "la prueba de cargo no es concluyente para deducir, más allá de toda duda razonable, que (el procesado) tocase de manera continuada en zonas genitales a su hija, que le introdujera dedos en la vagina para satisfacer sus deseos lúbricos. Tampoco que sometiera a sus sobrinos a tocamientos lascivos en zona genital o los sometiera a realizarle una masturbación".

Entre otras cuestiones, el fallo recoge que "nos ha llamado poderosamente la atención que las dos víctimas principales (la hija y la sobrina) tengan unas declaraciones iguales, miméticas, con repetición de sucesos en el mismo orden y apelando a los mismos detalles".

Los hechos no se concretan

Respecto a lo manifestado en el juicio, que tuvo lugar el pasado mes de julio, el fallo también indica que "es curioso que la propia psicóloga de Adima diga en la vista oral que (la hija) no daba detalles, que evitaba hablar del tema".

Asimismo, añade que "significativo resulta que el docente a quien se le hace la revelación inicial se remita a un informe que no obra en autos, resaltando que no fue capaz de indicarle qué le pasaba y cómo ocurrían los hechos a que era sometida por su padre (...) Sobre todo porque la somete a diversas pruebas psicológicas y pedagógicas a tal efecto, sin que se ofrezca al tribunal, que lo preguntó de forma directa, una versión de lo sucedido".

En opinión del tribunal, algunas incertidumbres "se hubieren despejado con una investigación de hechos más completa, con la protección de unos denunciantes que todavía eran menores cuando denuncian, cuyo relato detallado y extenso -solo constan meras exploraciones breves (...)- hubiera servido para indagar sobre la calidad de unos indicios en los que fundar una condena".

La defensa del encartado sostiene que tras la separación de su esposa, a partir de 2002, él se marcha a vivir a otras ciudades, viviendo incluso en la calle, y solo regresa a Córdoba, a casa de su madre (la abuela), en periodos y fechas no concretas. Supuestamente, en la casa de la abuela veía a los menores. Las presuntas víctimas denunciaron que los hechos ocurrieron entre los años 2003 y 2007.