Tradiciones

La Virgen de la Merced preside el Jubileo de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba

El obispo de Córdoba Jesús Fernández presidió la misa jubilar celebrada en la Catedral

Ramón Azañón

Francisco Mellado

Córdoba

La Virgen de la Merced ha llegado en la mañana de este domingo a la Catedral de Córdoba en su rosario de la aurora para presidir la misa del jubileo de la Pastoral Penitenciaria. La homilía ha sido oficiada por el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández.

Tras la celebración, la Virgen ha regresado a su templo arropada por cientos de fieles.

