Tradiciones
La Virgen de la Merced preside el Jubileo de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba
El obispo de Córdoba Jesús Fernández presidió la misa jubilar celebrada en la Catedral
Córdoba
La Virgen de la Merced ha llegado en la mañana de este domingo a la Catedral de Córdoba en su rosario de la aurora para presidir la misa del jubileo de la Pastoral Penitenciaria. La homilía ha sido oficiada por el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández.
Tras la celebración, la Virgen ha regresado a su templo arropada por cientos de fieles.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba