La derrota del Córdoba CF en Andorra, la medalla de plata de Rafa Lozano Jr. y la lucha contra las llamas en Pozoblanco y Montoro marcan la agenda vespertina

Theo Zidane conduce el esférico en la derrota del Córdoba CF en Andorra.

Theo Zidane conduce el esférico en la derrota del Córdoba CF en Andorra. / LOF

No pudo ser. Pese a adelantarse en el marcador, el Córdoba CF cayó esta tarde en su visita al Andorra (3-1), y sigue situado en la parte baja de la clasificación de Segunda División cuando la Liga ha cumplido ya sus cinco primeras jornadas. La derrota de los blanquiverdes ante el club del Principado marca el boletín vespertino, que tiene otras dos claves relevantes. La primera, la lucha contra las llamas del Infoca, que trabaja en estos momentos en la extinción de dos incendios en Pozoblanco y Montoro. La segunda, la derrota de Rafa Lozano Jr. que, sin embargo, se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Boxeo de Liverpool.

