Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La derrota del Córdoba CF en Andorra, la medalla de plata de Rafa Lozano Jr. y la lucha contra las llamas en Pozoblanco y Montoro marcan la agenda vespertina
No pudo ser. Pese a adelantarse en el marcador, el Córdoba CF cayó esta tarde en su visita al Andorra (3-1), y sigue situado en la parte baja de la clasificación de Segunda División cuando la Liga ha cumplido ya sus cinco primeras jornadas. La derrota de los blanquiverdes ante el club del Principado marca el boletín vespertino, que tiene otras dos claves relevantes. La primera, la lucha contra las llamas del Infoca, que trabaja en estos momentos en la extinción de dos incendios en Pozoblanco y Montoro. La segunda, la derrota de Rafa Lozano Jr. que, sin embargo, se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Boxeo de Liverpool.
- El Córdoba CF sale con el tiro torcido de Andorra y sigue preocupando
- El Infoca combate dos incendios forestales en Pozoblanco y Montoro
- Rafa Lozano Jr. se cuelga la plata en el Campeonato del Mundo de Boxeo de Liverpool
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Gobierno pide a las plataformas que retiren 503 anuncios de pisos turísticos ilegales en Córdoba
- Una mujer evacuada en una vivienda de La Fuensanta al arder la batería de una silla de ruedas
Provincia
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías
- Dos trabajadores detenidos en Villa del Río tras robar muebles de su empresa y venderlos a precio de ganga
- El Ayuntamiento de Lucena califica de «éxito» el modelo actual de la Feria del Valle
- La Virgen de Luna procesiona para una misa especial en Villanueva de Córdoba
Deportes
- "Esto lo vamos a parar": así se forzó la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España
- Iván Ania, tras la derrota del Córdoba CF ante el Andorra: “He empeorado al equipo”
España
- Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario
Andalucía
Internacional
- La UE condena la incursión de drones rusos en Rumanía y la califica de “amenaza” para la seguridad regional
