La actualidad del domingo 14 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La previa del inicio de las clases en la UCO y en Formación Profesional; nuestra entrevista con Antonio Arenas, catedrático de Sanidad Animal; y una Noche del Patrimonio esplendorosa abren el quiosco digital

Espectáculo junto al Templo Romano en la Noche del Patrimonio de Córdoba, hace pocas horas. / Manuel Murillo

¡Buenos días! Damos la bienvenida al domingo con tres noticias destacadas. En educación, analizamos la previa del inicio de curso en la Universidad y la Formación Profesional. En la UCO, los grados de la rama sanitaria se han llenado, al igual que el nuevo doble grado de Matemáticas y Filosofía. Luego, entrevistamos a Antonio Arenas, catedrático de Sanidad Animal, quien explica que el mejor principio posible frente a la gripe aviar es el de la "precaución". Y volvemos la vista atrás para repasar la Noche del Patrimonio, vivida de forma espléndida hace apenas unas horas en algunos de los lugares más emblemáticos de Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cofradías

Deportes

Provincia

Cultura

Campo

