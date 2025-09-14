La actualidad del domingo 14 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previa del inicio de las clases en la UCO y en Formación Profesional; nuestra entrevista con Antonio Arenas, catedrático de Sanidad Animal; y una Noche del Patrimonio esplendorosa abren el quiosco digital
¡Buenos días! Damos la bienvenida al domingo con tres noticias destacadas. En educación, analizamos la previa del inicio de curso en la Universidad y la Formación Profesional. En la UCO, los grados de la rama sanitaria se han llenado, al igual que el nuevo doble grado de Matemáticas y Filosofía. Luego, entrevistamos a Antonio Arenas, catedrático de Sanidad Animal, quien explica que el mejor principio posible frente a la gripe aviar es el de la "precaución". Y volvemos la vista atrás para repasar la Noche del Patrimonio, vivida de forma espléndida hace apenas unas horas en algunos de los lugares más emblemáticos de Córdoba.
- La UCO inicia el curso con 3.597 alumnos nuevos mientras que la FP encara un año de explosión con más de 19.000 estudiantes
- Entrevista | Antonio Arenas: «Ante la gripe aviar, lo mejor es tener el principio de precaución»
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los amantes del carruaje exhiben su habilidad y patrimonio por las calles de Córdoba
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz
- Crónica política de la semana: la Córdoba del eterno retorno
Cofradías
- La Virgen de la Soledad recorre bajo palio las calles de Córdoba en el 50º aniversario de su bendición
Deportes
- Rafa Lozano Jr. peleará por convertirse en campeón mundial en Liverpool
- La previa | El Córdoba CF busca prolongar su reacción en el exigente reto de Andorra
Provincia
- Antonio Torrico, fisioterapeuta: «Con el voluntariado crees que ayudas, pero la experiencia la ganas tú»
- Vino, literatura, gastronomía y música se abrazan en Aguilar de la Frontera
Cultura
Campo
- Investigan la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Actuaciones forestales e incendios
