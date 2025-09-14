¡Buenos días! Damos la bienvenida al domingo con tres noticias destacadas. En educación, analizamos la previa del inicio de curso en la Universidad y la Formación Profesional. En la UCO, los grados de la rama sanitaria se han llenado, al igual que el nuevo doble grado de Matemáticas y Filosofía. Luego, entrevistamos a Antonio Arenas, catedrático de Sanidad Animal, quien explica que el mejor principio posible frente a la gripe aviar es el de la "precaución". Y volvemos la vista atrás para repasar la Noche del Patrimonio, vivida de forma espléndida hace apenas unas horas en algunos de los lugares más emblemáticos de Córdoba.

