Incendio con una mujer evacuada en Córdoba al arder la batería de una silla de ruedas

Emergencias 112 ha informado de un incendio ocurrido esta tarde en el barrio de La Fuensanta, sobre el que los vecinos alertaron en torno a las 16.45 horas. El fuego se ha producido en la tercera planta de un bloque de siete pisos de la avenida Virgen de la Milagrosa de Córdoba.

Según la información facilitada, al recibir el aviso se activó a los bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios, que habrían tenido que intervenir para evacuar a una mujer, según fuentes de la Policía Local. Las mismas fuentes han detallado que el fuego ha causado importantes daños materiales y habría afectado a tres habitaciones del inmueble.

En cuanto a las causas del incendio, las primeras pesquisas indican que se ha producido debido a las chispas provocadas por el cargador de una silla de ruedas.