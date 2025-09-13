La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El concurso de atalaje; los retrasos en 32 trenes por una incidencia en la red y el hallazgo de más aves muertas en la Laguna de Zóñar captan la atención informativa
La avenida del Alcázar, los Jardines de la Agricultura y Caballerizas Reales han acogido esta mañana una estampa digna de la época victoriana con un total de 24 carruajes, de Andalucía y Portugal, que han participado en el décimo Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. Este concurso abre informativamente una tarde cargada de novedades. Nos desplazamos hasta la estación de trenes, donde al menos 32 convoyes han sufrido retrasos por una incidencia en la red ferroviaria. Y de allí hasta la Laguna de Zóñar, donde se investiga en estos momentos la aparición de más aves muertas.
- Los amantes del carruaje exhiben su habilidad y patrimonio por las calles de Córdoba
- Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- Investigan la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
Además, destacamos estas otras noticias:
Deportes
- Rafa Lozano Jr. peleará por convertirse en campeón mundial en Liverpool
- El Córdoba CF busca prolongar su reacción en el exigente reto de Andorra
- Unicaja se corona en Vista Alegre ante el Granada y se lleva la Copa Andalucía
- El Córdoba CF estrecha lazos con Jordania en un acuerdo deportivo con el Amman FC
Córdoba ciudad
- Tres hombres heridos en un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz
- Cientos de cordobeses se manifiestan en apoyo al pueblo palestino
Campo
Provincia
- El Seprona pone en manos de la justicia a un investigado por provocar tres incendios forestales en Palma del Río
Andalucía
Cultura
- Elena Grish lleva el arte cordobés a Europa y Miami con piezas seleccionadas de su colección 'Nobleza Interior'
Internacional
- Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso
España
- Aldama pidió a Koldo averiguar si el dueño venezolano de una petrolera tenía problemas con Interpol: "Oye estoy en ello"
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses