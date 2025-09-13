Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El concurso de atalaje; los retrasos en 32 trenes por una incidencia en la red y el hallazgo de más aves muertas en la Laguna de Zóñar captan la atención informativa

Uno de los carruajes del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición que se celebra hoy en Córdoba.

Uno de los carruajes del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición que se celebra hoy en Córdoba. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La avenida del Alcázar, los Jardines de la Agricultura y Caballerizas Reales han acogido esta mañana una estampa digna de la época victoriana con un total de 24 carruajes, de Andalucía y Portugal, que han participado en el décimo Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. Este concurso abre informativamente una tarde cargada de novedades. Nos desplazamos hasta la estación de trenes, donde al menos 32 convoyes han sufrido retrasos por una incidencia en la red ferroviaria. Y de allí hasta la Laguna de Zóñar, donde se investiga en estos momentos la aparición de más aves muertas.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  7. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  8. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses

Procesión triunfal de la Divina Pastora en el marco del Año Jubilar

Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz

Los fallecidos en Córdoba el sábado 13 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Cientos de cordobeses se manifiestan en apoyo al pueblo palestino

Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Alzhéimer

El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

