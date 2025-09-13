La avenida del Alcázar, los Jardines de la Agricultura y Caballerizas Reales han acogido esta mañana una estampa digna de la época victoriana con un total de 24 carruajes, de Andalucía y Portugal, que han participado en el décimo Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. Este concurso abre informativamente una tarde cargada de novedades. Nos desplazamos hasta la estación de trenes, donde al menos 32 convoyes han sufrido retrasos por una incidencia en la red ferroviaria. Y de allí hasta la Laguna de Zóñar, donde se investiga en estos momentos la aparición de más aves muertas.

