La actualidad del domingo 13 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los nuevos controles de salud para menores de 14 años en Andalucía, el 25º aniversario de Caja Rural del Sur y el malestar de Los Pedroches por los jamones 50% ibéricos encabezan los titulares del día
Los niños andaluces se benefician de 12 controles individuales para prevenir, detectar y evaluar distintos aspectos relacionados con la salud hasta los 14 años. Ahora, la Consejería de Salud ha actualizado los contenidos de este programa que incluye algunas novedades. Te contamos cuáles son los nuevos controles del Niño Sano en Andalucía. Por otra parte, los principales motores económicos de la provincia coincidieron ayer en el crecimiento industrial que experimenta la provincia en los últimos años y han asegurado que "Córdoba está de moda". Lo hicieron en un coloquio organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del 25º aniversario de Caja Rural del Sur. Por último, la denominación de origen cordobesa de Los Pedroches y también la de Jabugo (Huelva) han mostrado su malestar tras la decisión de Guijuelo (Salamanca) de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de la raza ibérica. Es por ello que presentarán un recurso en el Ministerio de Agricultura y no descartan acudir a Bruselas.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Piden cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para exjefa del área por el caso Infraestructuras
- La ministra de Defensa destaca el compromiso y el valor de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano
- Caja Rural del Sur espera 19.000 millones de euros de negocio en 2025
- En libertad uno de los pandilleros de una banda criminal, Barrio 18, detenido tras una reyerta en Córdoba
- Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio 2025: estas son las empresas y personas reconocidas
- Los precios bajan en agosto un 0,1% en Córdoba, pese a la destacada subida en ocio y restaurantes
Salud
- José Ignacio García, urólogo y andrólogo cordobés: "Existen técnicas muy efectivas para solucionar los problemas de salud sexual en el hombre"
Provincia
- Montemayor reivindica con ‘Paxera’ el legado del vino dulce Pedro Ximénez en la Campiña Sur
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar
- Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros
Cultura
- El festival Montijazz Vendimia arranca con los conciertos Carmen Lancho y Daniel García
- Antoñito Molina deja «huellas bonitas» tras su paso por Córdoba
Deportes
Andalucía
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras