Los niños andaluces se benefician de 12 controles individuales para prevenir, detectar y evaluar distintos aspectos relacionados con la salud hasta los 14 años. Ahora, la Consejería de Salud ha actualizado los contenidos de este programa que incluye algunas novedades. Te contamos cuáles son los nuevos controles del Niño Sano en Andalucía. Por otra parte, los principales motores económicos de la provincia coincidieron ayer en el crecimiento industrial que experimenta la provincia en los últimos años y han asegurado que "Córdoba está de moda". Lo hicieron en un coloquio organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del 25º aniversario de Caja Rural del Sur. Por último, la denominación de origen cordobesa de Los Pedroches y también la de Jabugo (Huelva) han mostrado su malestar tras la decisión de Guijuelo (Salamanca) de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de la raza ibérica. Es por ello que presentarán un recurso en el Ministerio de Agricultura y no descartan acudir a Bruselas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía