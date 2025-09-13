Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 13 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los nuevos controles de salud para menores de 14 años en Andalucía, el 25º aniversario de Caja Rural del Sur y el malestar de Los Pedroches por los jamones 50% ibéricos encabezan los titulares del día

Un pediatra valora el estado de salud de un bebé en una consulta.

Un pediatra valora el estado de salud de un bebé en una consulta. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los niños andaluces se benefician de 12 controles individuales para prevenir, detectar y evaluar distintos aspectos relacionados con la salud hasta los 14 años. Ahora, la Consejería de Salud ha actualizado los contenidos de este programa que incluye algunas novedades. Te contamos cuáles son los nuevos controles del Niño Sano en Andalucía. Por otra parte, los principales motores económicos de la provincia coincidieron ayer en el crecimiento industrial que experimenta la provincia en los últimos años y han asegurado que "Córdoba está de moda". Lo hicieron en un coloquio organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del 25º aniversario de Caja Rural del Sur. Por último, la denominación de origen cordobesa de Los Pedroches y también la de Jabugo (Huelva) han mostrado su malestar tras la decisión de Guijuelo (Salamanca) de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de la raza ibérica. Es por ello que presentarán un recurso en el Ministerio de Agricultura y no descartan acudir a Bruselas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  5. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  6. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  7. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
  8. Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de septiembre de 2025

Andalucía actualiza los controles de salud que se hacen a los niños hasta los 14 años

Andalucía actualiza los controles de salud que se hacen a los niños hasta los 14 años

José Ignacio García, urólogo y andrólogo cordobés: "Existen técnicas muy efectivas para solucionar los problemas de salud sexual en el hombre"

José Ignacio García, urólogo y andrólogo cordobés: "Existen técnicas muy efectivas para solucionar los problemas de salud sexual en el hombre"

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Azlhéimer

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Azlhéimer

El Colegio de Enfermería de Córdoba oferta un curso gratuito para prevenir los trastornos de la voz

El Colegio de Enfermería de Córdoba oferta un curso gratuito para prevenir los trastornos de la voz

Más de 75.800 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos comienzan el lunes las clases en Córdoba

Más de 75.800 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos comienzan el lunes las clases en Córdoba

Piden cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras

Piden cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras
Tracking Pixel Contents