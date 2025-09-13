Sucesos
Tres hombres heridos en un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz de Córdoba
Los tres varones, de 89, 83 y 65 años, han sido derivados al hospital Reina Sofía
Tres hombres han resultado heridos en la tarde de este sábado, como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Cádiz de la capital cordobesa.
Según ha indicado a este periódico desde la empresa de emergencias 112, sobre las 16.30 horas se ha recibido una llamada de la Policía Local de Córdoba que requería la asistencia de ambulancia para socorrer a los heridos de un accidente. El suceso se producido, según fuente municipales, al perder el conductor el control del vehículo e ir a colisionar contra un árbol y un banco.
Una vez personados los servicios sanitarios han comprobado que se trataba de tres heridos, todos hombres, de 89, 83 y 65 años. Los dos primeros han sido trasladados al hospital Reina Sofía en ambulancia y el tercero por otros medios.
