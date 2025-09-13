Hacemos reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón de Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha trasladado al gobierno municipal del PP la necesidad de ampliar el cupo de inscripciones de la Media Maratón de Córdoba, una de las “grandes citas deportivas, culturales y turísticas de la ciudad”.

Según la coalición, la Media Maratón es un “escaparate único que cada año atrae a miles de corredores y visitantes, dinamiza la economía local y contribuye a la proyección internacional de Córdoba”. En la edición de este año, que se celebrará el próximo 30 de noviembre, las inscripciones ya se han cerrado tras agotarse el cupo de dorsales meses antes de la prueba.

Desde Hacemos Córdoba han destacado, en una nota de prensa, que esta circunstancia demuestra el “enorme interés que despierta la carrera”, pero al mismo tiempo deja fuera a “muchos corredores cordobeses y cordobesas” que se quedan sin la oportunidad de participar. Por ello, el grupo municipal ha instado al gobierno municipal del PP a que, de forma inmediata, estudie la ampliación de dorsales para esta edición, recordando que aún queda margen de tiempo para hacerlo.

El récord, en 2018

Han señalado además que la carrera récord fue en 2018, con 8.750 corredores en las calles de Córdoba, frente a las 7.000 inscripciones previstas actualmente si no se amplía el cupo. Por ello, reclaman que el Instituto Municipal de Deportes valore la posibilidad de ampliar las plazas de esta emblemática prueba, dada la alta demanda que existe.

Al mismo tiempo, Hacemos Córdoba ha exigido al gobierno municipal del PP que, del mismo modo que destina importantes recursos económicos a grandes eventos deportivos, realice también una apuesta firme por el atletismo y el deporte base en la ciudad. El grupo municipal ha subrayado que “apoyar a los clubes y a las escuelas deportivas locales es la mejor forma de garantizar un futuro sólido para el deporte cordobés”.