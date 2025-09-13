El PSOE exige al Gobierno local desbloquear las pistas del Parque Azahara con fondos municipales

El PSOE ha denunciado este sábado "la nefasta gestión deportiva del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) y del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) con las instalaciones deportivas de Parque Azahara", unas pistas de pádel "que siguen abandonadas pese a las reiteradas promesas de su reforma y reapertura".

El concejal socialista Ángel Ortiz ha recordado que, en la sesión plenaria extraordinaria de agosto celebrada en julio, la concejala socialista Mamen González preguntó a la delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marián Aguilar: “¿Qué queda por delante para poder ver las instalaciones de las pistas de pádel de Urbanización Parque Azahara funcionando?”. La respuesta escrita de Aguilar "reconocía que la licitación lanzada en febrero del presente año, con una concesión de hasta 40 años y un valor estimado de 31,2 millones de euros, había quedado desierta, sin que ninguna empresa estuviera interesada".

“El hecho de que una licitación pública quede desierta es la prueba más clara de que la oferta no se ajusta a precios de mercado, que es poco competitiva y sin atractivo alguno para los promotores. Es un quiero y no puedo, o mejor dicho, un quiero pero no sé, que demuestra la incapacidad del PP para dar soluciones reales a las necesidades deportivas de la ciudad”, ha afirmado Ortiz.

Desde el PSOE señalan que el Imdeco está "fallando" porque dos licitaciones de distintas características, como son Parque Azahara y el Pabellón de la Juventud, tienen "el mismo denominador común: quedan desiertas".

“Las ofertas no están siendo atractivas para ninguna entidad porque estamos observando que los precios ni el formato son atractivos para nadie. Sin ir más lejos, seguimos esperando la segunda licitación para el Pabellón de la Juventud que, por los hechos ocurridos, se prevé que siga la misma tónica”, ha denunciado el edil.

Por todo ello, el grupo socialista exige que la instalación de Parque Azahara se proyecte a través de fondos propios del Imdeco, habida cuenta de que el organismo tiene superávit en su presupuesto y remanentes "suficientes como para iniciar la obra de reforma y rehabilitación del espacio". “Se necesita que el Imdeco afronte directamente la obra de reforma y rehabilitación de las pistas de pádel en Parque Azahara con el fin de recuperar el solar y su disfrute para los vecinos”, ha recalcado Ortiz.

“Basta ya de marear a los vecinos con promesas vacías. No es un problema de imposibilidad, sino de voluntad y de saber gestionar. El PP de Córdoba vuelve a demostrar que no tiene un modelo ni un rumbo en política deportiva. Exigimos soluciones inmediatas y reales, no más humo”, ha sentenciado Ángel Ortiz.