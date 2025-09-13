Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 13 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Concurso Internacional
Presentación de carruajes procedentes de España y Portugal
Concurso con carruajes procedentes de distintos puntos de España y Portugal, en su décima edición, el Concurso Internacional de Atalaje de Tradición ‘Ciudad de Córdoba’. El recorrido contará con 3 fases: una primera presentación en los Jardines del Alcázar que dará comienzo a las 10.00; una segunda fase, con un recorrido de 11 kilómetros, donde 9 de ellos cronometrados con salida en la Avda. del Alcázar y finalizar en las Caballerizas Reales de Córdoba y, por último, la prueba de manejabilidad que se desarrollará en el Patio de las Caballerizas Reales y tiene previsto su comienzo a las 12.00 horas .
CÓRDOBA. Alcázar de los Reyes Cristianos.
Caballerizas Reales, s/n.
Desde las 10.00 horas.
Concierto
‘God save the queen. Dios salve a la reina’
El show de Dios salve a la reina reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical. Localidades: de 38 a 55 euros.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1.
21.00 horas.
Café cantante
Recital con Miriam ‘La Chiqui’
Dentro del recital flamenco Café cantante tendrá lugar la actuación de Miriam ‘La Chiqui’. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
21.00 horas.
Flamenco en la terraza
Actuación de Amparo Ramos y Javi Navarro
Actuación de Amparo Ramos, al cante, y Javi Navarro, a la guitarra, en el ciclo Flamenco en la terraza 2025. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Recital
Certamen de copla
Artistas premiados en el Concurso Nacional de Copla ‘Ciudad de Córdoba’ 2024. Álvaro Montes, 1º premio; Rosario Córdoba, 2º premio y Ángela Navarro, 3º premio. Presenta: Laura Caballero. Organiza: Federación de Peñas Cordobesas. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. Linneo, s/n.
21.30 horas.
