Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 13 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 14 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Reyes Navarrete

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Trinidad García García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  7. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  8. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses

Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz

Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz

Los fallecidos en Córdoba el sábado 13 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el sábado 13 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Cientos de cordobeses se manifiestan en apoyo al pueblo palestino

Cientos de cordobeses se manifiestan en apoyo al pueblo palestino

Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba

Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Alzhéimer

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Alzhéimer

El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

Hacemos reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón de Córdoba

Hacemos reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón de Córdoba
Tracking Pixel Contents