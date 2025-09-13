El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

El Congreso de Control Interno Local (CCIL), que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Palacio Congresos y Exposiciones de la calle Torrijos, contará con 50 plazas más, “una ampliación de participantes que evidencia la repercusión y el éxito que esta iniciativa tendrá para la provincia de Córdoba”.

De este modo lo ha explicado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, quien ha recordado que “la candidatura a acoger este encuentro de primer nivel fue presentada por la institución provincial, habiendo sido seleccionada Córdoba entre el resto de provincias candidatas”.

Cartel del Congreso. / CÓRDOBA

Siles ha puesto en valor, además, “el trabajo y la implicación del Servicio de Intervención de la institución provincial, que ha liderado el proyecto y que ha trabajado una candidatura ganadora que recalará en el Palacio de la Merced”.

Evento bienal

El Congreso de Control Interno Local es un evento bienal de ámbito nacional de referencia coorganizado por la Intervención General del Estado (IGAE) y la Diputación anfitriona, en este caso la de Córdoba, que permite la puesta en común de los distintos escenarios, problemas suscitados y posibles soluciones ante el ejercicio del control interno local. Las últimas ediciones se han celebrado en Badajoz (2019), Huesca (2021) y Palencia (2023), superando en la última cita los 400 asistentes.

El objetivo central de este encuentro será el de "dar a conocer los órganos de control interno en las entidades locales como paradigma para la mejora de la gestión pública local, sin duda, un reto al que nos enfrentamos las administraciones con independencia de nuestro nivel de actuación", explica la Diputación en una nota de prensa.