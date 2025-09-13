Salud
El Colegio de Enfermería de Córdoba oferta un curso gratuito para prevenir los trastornos de la voz
El 30% de los trabajadores usa su voz como principal recurso de trabajo
El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba lanza un nuevo curso ‘on line’ gratuito, que se desarrollará entre el 24 de septiembre y el 24 de octubre, dirigido a toda la población con el propósito de concienciar sobre la relevancia del cuidado vocal en el ámbito profesional.
La formación estará basada en contenidos audiovisuales, y tras la superación de un ‘serious game’, el alumnado obtendrá un certificado de superación emitido por el Colegio de Enfermería. Según los registros del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), aproximadamente el 30% de los trabajadores usa su voz como principal recurso de trabajo, aumentando así el riesgo de sufrir lesiones vocales.
La nota de prevención (NTP) 1213, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) en 2024, clasifica estos riesgos en 3 categorías principales. personales, ambientales y organizativas, El curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores. La inscripción puede hacerse en este enlace.
