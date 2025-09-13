Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio de Enfermería de Córdoba oferta un curso gratuito para prevenir los trastornos de la voz

El 30% de los trabajadores usa su voz como principal recurso de trabajo

Los profesores son uno de los colectivos que más usa la voz para su trabajo.

Los profesores son uno de los colectivos que más usa la voz para su trabajo. / Diego Radames / Europa Press

Diario CÓRDOBA

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba lanza un nuevo curso ‘on line’ gratuito, que se desarrollará entre el 24 de septiembre y el 24 de octubre, dirigido a toda la población con el propósito de concienciar sobre la relevancia del cuidado vocal en el ámbito profesional.

La formación estará basada en contenidos audiovisuales, y tras la superación de un ‘serious game’, el alumnado obtendrá un certificado de superación emitido por el Colegio de Enfermería. Según los registros del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), aproximadamente el 30% de los trabajadores usa su voz como principal recurso de trabajo, aumentando así el riesgo de sufrir lesiones vocales.

La nota de prevención (NTP) 1213, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) en 2024, clasifica estos riesgos en 3 categorías principales. personales, ambientales y organizativas, El curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores. La inscripción puede hacerse en este enlace.

Andalucía actualiza los controles de salud que se hacen a los niños hasta los 14 años

José Ignacio García, urólogo y andrólogo cordobés: "Existen técnicas muy efectivas para solucionar los problemas de salud sexual en el hombre"

La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Azlhéimer

El Colegio de Enfermería de Córdoba oferta un curso gratuito para prevenir los trastornos de la voz

Más de 75.800 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos comienzan el lunes las clases en Córdoba

Piden cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras

El Consejo del Movimiento Ciudadano reclama que Cruces y Feria de Córdoba acaten la ley del ruido en vigor

El Ayuntamiento inaugura su stand en MadridJoya, un escaparate que une por primera vez a todo el sector joyero cordobés

