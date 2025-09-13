Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manifestación

Cientos de cordobeses se manifiestan en apoyo al pueblo palestino

Reclaman el alto el fuego y que se elimine el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria

Un momento de la manifestación en apoyo del pueblo palestino en Córdoba, este sábado.

Un momento de la manifestación en apoyo del pueblo palestino en Córdoba, este sábado. / Ramón Azañón

Rafael Valenzuela

Córdoba

Cientos de personas convocadas por las Iniciativas Cordobesas de Solidaridad con Palestina han recorrido este sábado las calles de Córdoba, para reclamar el alto el fuego en Gaza y exigir a la UE la suspensión del acuerdo comercial preferencial existente con Israel, además del fin del bloqueo a la entrada de alimentos a la zona invadida para poder combatir la hambruna que sufre la población.

La protesta ha salido de la esquina entre Gran Capitán y Ronda de los Tejares y ha concluido en la plaza de la Corredera, donde integrantes de la plataforma convocante han leído un manifiesto en el que se expone la situación a la que están sometidos los gazatíes y reclamando la pacificación de la zona.

En el manifiesto se explica que “la declaración de hambruna se produce por las que Naciones Unidas ha constatado que se han superado los umbrales críticos, como son la privación extrema de alimentos, la desnutrición aguda y muertes por inanición, situación que tiene como consecuencia que cientos de miles de personas pasen días sin comer y que se hayan reportado decenas de muertes por inanición”.

Gaza, un "campo de exterminio"

Lamentan los convocantes que esas muertes se producen a “escasos metros de la comida, como han afirmado observadores internacionales”, debido a la “obstrucción sistemática de Israel”. Todo ello, continúan, después de que “hayan muerto más de 60.000 personas, el 80% población civil y la tercera parte, niños y niñas y después de que Gaza se haya convertido en un campo de exterminio y de que prácticamente todos los edificios civiles, administrativos y redes de comunicación hayan sido destruidos, de manera que se calcula que harán falta al menos dos décadas para desescombrar la Franja”.

Ante esta situación, los convocantes reclaman el alto el fuego inmediato, el fin del bloqueo, la devolución de los territorios ocupados y la detención y procesamiento de los dirigentes responsables.

Las iniciativas cordobesas de solidaridad con Palestina han convocado otra protesta para el próximo día 4 de octubre.

