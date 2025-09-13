La asociación San Rafael organiza charlas, formación y una cena solidaria por el Día Mundial del Azlhéimer

La asociación San Rafael de Alzhéimer y Otras Demencias de Córdoba ha organizado una amplia programación con motivo del Día Mundial del Alzhéimer (21 de septiembre). Según esta entidad, este año esta jornada «la celebramos bajo el lema ‘Igualando derechos’, porque las personas con alzhéimer y sus familias merecen la misma dignidad, respeto y oportunidades que cualquier otra». Entre las actividades, destaca la cena benéfica ‘Ayúdanos a no olvidar’, que Alzhéimer Córdoba celebrará el jueves 2 de octubre, a las 21.00 horas, en el Círculo de la Amistad.

Las entradas ya están a la venta en la sede de esta asociación (calle Escritora Gloria Fuertes s/n), o pueden reservarse en el 957 764 533 y en el correo comunicacion@alzheimercordoba.es. Quien no pueda asistir y quiera realizar una colaboración como fila cero solidaria puede hacerlo en este número de cuenta de Cajasur ES71 0237 0210 30 9154835765 o Bizum, código 38049.

Antes de la cena, el miércoles 17 (11.30 horas), la psicóloga de esta asociación, Rosa Huertas, hablará en la sede sobre cómo conocer mejor esta enfermedad, su evolución y cómo acompañar a las personas diagnosticadas con mayor conocimiento y empatía.

El alzhéimer es una patología en ascenso por la mayor esperanza de vida. / CÓRDOBA

Mesas petitorias y desayuno en el colegio Al Andalus

El viernes 19, habrá mesas petitorias en el Ayuntamiento de Córdoba (Capitulares), colegio La Milagrosa, Corte Inglés del centro, centro comercial Zoco, Costasol, hospital universitario Reina Sofía, mercadillo de las Setas y sede de la asociación. Ese mismo día, a partir de las 10.00 horas, autoridades y representantes de la asociación compartirán un desayuno intergeneracional en el colegio Al Andalus.

Por su parte, el 21 de septiembre habrá una misa en la parroquia de San Pelagio, a las 20.30 horas, en memoria de los familiares; el día 24, un taller de primeros auxilios (11.30 horas, en su sede); el día 25, un taller motivacional, a cargo de Luis Miguel Méndez, (18.00 horas, Fundación Cajasol), y el 1 de octubre, protocolo a seguir en caso de pérdida de una persona con alzhéimer (11.30 horas, en la sede).

Por otro lado, San Rafael de Alzhéimer avanza que, a partir del 19 de septiembre, pondrá en marcha una campaña de captación de nuevos socios, con el objetivo de fortalecer a la asociación, aumentar los recursos disponibles y poder ofrecer más servicios y actividades en beneficio de las personas con alzhéimer y sus familias. Con la colaboración de distintos centros solidarios, los socios podrán disfrutar además de descuentos especiales.